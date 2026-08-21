ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਗੇ ਘਾਤਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਊਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਹ ਡੀਲ
ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Published : August 21, 2026 at 5:39 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ "ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ" ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਪਾਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੀਰੋ ਕੋਇਜ਼ੁਮੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।" ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਪਾਨ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਵਪਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸਨੂੰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਜਹਾਜ਼, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ, ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰਵਾਇਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਸ਼ਕਤੀ (ਲੜਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ) ਜਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ - ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ - ਗ੍ਰੇ-ਜ਼ੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਫਿਊਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰ-ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਖੇਤਰ
ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਫਿਊਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰ-ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਖੇਤਰ (IFC-IOR) ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਾਪਾਨ ਉੱਨਤ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ IFC-IOR ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡੋਮੇਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓਵਰਫਲਾਈਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਪੂਰਬੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਣਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਲ ਸੈਨਾ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਅ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ।" ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਪਾਨ ਕੋਲ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਵਧਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀਗਤ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੁਆਰਾ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਾਪਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਉਦੇਸ਼
ਜਾਪਾਨੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਫੌਜ ਅਭਿਆਸ 'ਧਰਮ ਗਾਰਡੀਅਨ' ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਭਿਆਸ 'JIMEX' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਭਿਆਸ "ਵੈਲਰ ਗਾਰਡੀਅਨ 26" ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਜਾਪਾਨ ਏਅਰ ਸੈਲਫ-ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। "ਵੈਲਰ ਗਾਰਡੀਅਨ 26" ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਫੌਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਨੀਕੀ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ (2+2) ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।
ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਏਜੰਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ) ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ/ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਖੁਫੀਆ, ਉਪਕਰਣ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ।
ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਸਥਿਤ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਨਫਲੂਐਂਸ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਲੋ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕੇ. ਯੋਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੋਮ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਟੋਕੀਓ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੇਓਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਦਲਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਅਤੇ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਦੋ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਇਦੇ - ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ, ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਹੁੰਚ, ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਤ - ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਟੋਕੀਓ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੀ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।