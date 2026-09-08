ਜੋ ਕੰਮ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਝਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕੀ ਕੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ?
ਇਸ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ 1960 ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Published : September 8, 2026 at 7:17 PM IST
BORDER DISPUTE INDIA CHINA: ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਦਮ ਛੋਟੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਸੰਕੇਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LAC) ਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ (ਨਕਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤਾ)।
ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਥੰਮ੍ਹਾਂ, ਮਾਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਬਿੰਦੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ, ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਖੇਤਰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੇ ਹਨ।
ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1960 ਵਿੱਚ, ਝੌਉ ਐਨਲਾਈ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ "ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਛੋਟਾ" ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਸੀਮਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
1960 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਅਸਫਲ - ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਸਨ। ਸ਼ਿਪਕੀ ਲਾ (ਕਿਨੌਰ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ) ਵਿਖੇ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ। ਨੀਲੰਗ-ਜਾਧੰਗ (ਉੱਪਰੀ ਜਧਗੰਗਾ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਆਂ) ਵਿਖੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਿੱਬਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਰਣਨ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਰਾਹੋਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਿੱਬਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੀ। 1960 ਵਿੱਚ ਬੀਜਿੰਗ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰੰਗੂਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਹਾਰਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਸਬੂਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਤੀਜੇ ਸਨ।
2026 ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਅਸਲ ਦਾਅਵੇ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਹ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ 1960 ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉੱਚ-ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿੱਤਰ, GIS-ਅਧਾਰਿਤ ਮੈਪਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਉਚਾਈ ਮਾਡਲ, ਸਟੀਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ, ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭੂ-ਭੌਤਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰੇਂਜਾਂ, ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡਾਂ, ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿਚਕਾਰ ਸਟੀਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭੂ-ਸੰਦਰਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਏਗੀ
ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਖੇਤਰੀ ਓਵਰਲੈਪ, ਕਾਰਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਢਾਂਚਾ 1960 ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ।
2026 ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਣ, ਆਪਸੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਆਪਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵੀ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਪਾਰ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਹਨ।
"ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਟਾਈ" ਕ੍ਰਮਬੱਧਤਾ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਲਈ, "ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਟਾਈ" ਕ੍ਰਮਬੱਧਤਾ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅਣਸੁਲਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਮੱਧ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ।
ਇਹ ਕ੍ਰਮ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਅਜਿਹਾ ਅੰਸ਼ਕ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਮਾਬੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।
1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਸਬਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਗੋਂ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਥਾਨਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਰਹੱਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੋਵਾਲ-ਵੈਂਗ ਯੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਝੌ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸੀ?
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