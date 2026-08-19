ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : August 19, 2026 at 5:55 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਢਾਕਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੋਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਖੰਡੇਕਰ ਅਬਦੁਲ ਮੁਕਤਦੀਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ (CII) ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਮ ਵਪਾਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਕਤਦੀਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਏਜ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨੇੜਤਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਕਾਰ, ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਵਪਾਰ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।"
"ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ"
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੁਕਤਦੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ-ਸਬੰਧਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਕਤਦੀਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਕਸਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ।"
ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਚੰਦਰਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਆਈ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਂਝੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ।
ਨਿਊ ਏਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਭਰ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗੀ।"
ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਲਈ "ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ" ਦੀ ਲੋੜ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਲਈ "ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ" ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਢਾਕਾ ਦੀ ਮੰਗ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਸੀਆਈਆਈ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਮੁਕਤਦੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ, ਆਸਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ-ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਦੁਵੱਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਆਈਆਈ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਬੰਧ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਪਾਰ, ਸੰਪਰਕ, ਊਰਜਾ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸੰਯੁਕਤ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਲਈ ਸੀਆਈਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੁਦ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿਲਚਸਪੀ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੁਦ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬੇਅ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਫਾਰ ਮਲਟੀ-ਸੈਕਟਰਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ (BIMSTEC) ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਆਊਟਰੀਚ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ - ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ - ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਢਾਕਾ ਨੇ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸਦਾ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਮੁਕਤਦੀਰ ਦਾ ਤਰਕ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਆਈਆਈ ਲਈ, ਆਸਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਢਾਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ, ਵਪਾਰ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਣਿਆ-ਮਿਥਿਆ ਦੋਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ, ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੇੜਿਓਂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਢਾਕਾ ਲਈ, ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਇਸਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸ਼ਰੀਨ ਸ਼ਜਹਾਂ ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਢਾਕਾ ਤੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਮਾਨ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤਦੀਰ ਅਤੇ ਸੀਆਈਆਈ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ "ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ" ਦੱਸਿਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮਾਹਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੀਆਈਆਈ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਮਾਹਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਤੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼, ਸੰਪਰਕ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ।
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