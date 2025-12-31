ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ, ਲਾਮਬੰਦ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਭੀੜ ਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪਾਗਲਪਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।
Published : December 31, 2025 at 6:07 PM IST
ਡਾ. ਕੰਚਰਲਾ ਵੈਲੇਨਟੀਨਾ
STAMPEDES IN INDIA: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਕਾਕੁਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਸੀਬੁੱਗਾ ਵਿੱਚ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੌਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਹੁੰਚ ਰਸਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਭਗਦੜ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਉੱਚ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭੀੜ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਰੇਲਿੰਗ ਡਿੱਗ ਗਈ।
ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ?
27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਭਗਦੜ ਮਚੀ। ਕਰੂਰ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕਸ਼ਗਨ (ਟੀਵੀਕੇ) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਜੇ ਦੀ ਟੀਵੀਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ, ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਭਗਦੜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, 4 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ, ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਈਪੀਐਲ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 56 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
2 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਵਿੱਚ, ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦੇ 121 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਥਾਨ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਗਦੜ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਭੱਜੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ।
29 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਮੌਨੀ ਅਮਾਵਸਿਆ 'ਤੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ 82 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 15 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਫੜਨ ਲਈ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2011 ਵਿੱਚ, ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ 109 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਭਗਦੜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਭੀੜ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਦੜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੀੜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭੀੜ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ। ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। NCRB ਦੀ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, Factly ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, 2001 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਭਗਦੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3,074 ਭਗਦੜ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 2,169 (70%) ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 900 (30%) ਔਰਤਾਂ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਗਦੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1989 ਨੂੰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ੈਫੀਲਡ ਦੇ ਹਿਲਸਬਰੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਖੇਡ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਪਰੀ। 90 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਆਏ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਭਗਦੜਾਂ ਵਿੱਚ 2005 ਵਿੱਚ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਦੜ (965 ਮੌਤਾਂ), 2006 ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਹੱਜ ਦੌਰਾਨ ਮੀਨਾ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ (380 ਮੌਤਾਂ), ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿੱਚ 2010 ਵਿੱਚ ਫਨੋਮ ਪੇਨ ਬਲੈਕ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਭਗਦੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 347 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤ
ਭਗਦੜਾਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਸਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਜਿੱਤ ਜਲੂਸਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਮਿਲ ਦੁਰਖਾਈਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ (ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ) ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੀਬਰਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੁਰਖਾਈਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ "ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਮੂਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਪਾਗਲਪਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਵਾਧੂ-ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ, ਆਦਰਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉੱਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਏਰਵਿੰਗ ਗੌਫਮੈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ, ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਜਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮੂਹਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਡਰ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਰਕ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੀੜ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਣਪਛਾਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਮਨਾਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗਾ।
ਨੀਤੀਗਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਈਆਈਟੀ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1883 ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 137 ਭਗਦੜਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਭਗਦੜਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ, ਖੇਡ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ 64% ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ 51% ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਅੱਗ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੁਕਸ, ਤੰਗ ਰਸਤੇ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਗਦੜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 106 ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾਸ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 1861 ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭੀੜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਗਦੜ "ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ" ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (NDMA) ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਹਾਲੀਆ ਭਗਦੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਗਦੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭੀੜ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ, ਫਾਇਰ ਇੰਜਣ, ਸਹੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੀੜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮਾੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਗਦੜ ਰੋਕਥਾਮ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਸਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਅਕਸਰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ, ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਲਈ ਛਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰੂਰ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟੀਵੀਕੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੈਲੀ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਜੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੜੱਕਾ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇੜਲੇ ਦਰੱਖਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ। ਕੁਝ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ।
ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 120,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50,000 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੀਵੀਕੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਗਦੜ ਮਚੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਸੀਬੁੱਗਾ ਦੇ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਦੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਭਗਦੜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।