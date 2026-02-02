ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅੱਧੀ, ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲਈ ਕੋਈ ਬਜਟ ਨਹੀਂ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅੱਧੀ, ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲਈ ਕੋਈ ਬਜਟ ਨਹੀਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਕੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : February 2, 2026 at 4:51 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2026-27 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬੇਹਸ਼ਤੀ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੂਟਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਖਮ ਪ੍ਰਿੰਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅੱਧੀ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਫੰਡਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵੰਡ ₹22,118.97 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ₹21,742.74 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਵਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਬਜਟ ਵੰਡ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-27 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ₹5,685.56 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹5,483 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਫਰੀਕਾ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
"ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਢਾਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਗੜਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹1.2 ਬਿਲੀਅਨ (₹1.2 ਬਿਲੀਅਨ) ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਕਰ ਕੇ ₹600 ਮਿਲੀਅਨ (₹600 ਮਿਲੀਅਨ) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲਈ ਕੋਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ, ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ₹1 ਬਿਲੀਅਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 2024 ਤੱਕ ਚਾਬਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬੇਹਸ਼ਤੀ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 10-ਸਾਲਾ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭੂਟਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ, ਭੂਟਾਨ "ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ₹2,288.56 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2023-24 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹2,150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ₹8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ₹7 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਈਜ਼ੂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਦੀਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ₹5.5 ਬਿਲੀਅਨ (55 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ₹6 ਬਿਲੀਅਨ (6 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਸਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ₹4 ਬਿਲੀਅਨ (4 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ₹3 ਬਿਲੀਅਨ (3 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦਿਤਵਾਹਾ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ (HADR) ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਫੌਜੀ ਜੰਟਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ₹3 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ₹3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਰਕਮ ₹150 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ₹100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ (SAGAR) ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਐਂਡ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਫਾਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਂਡ ਗ੍ਰੋਥ ਐਕਰੋਸ ਰੀਜਨਜ਼ (MAHASAGAR) ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ₹5.5 ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ₹5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ₹190 ਮਿਲੀਅਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਦੂਜੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ₹2.25 ਬਿਲੀਅਨ (2.25 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ₹380 ਮਿਲੀਅਨ (3.8 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹400 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ₹600 ਮਿਲੀਅਨ (6 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ₹120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ₹451.19 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਕਲਚਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ (ICCR), ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਵਰਲਡ ਅਫੇਅਰਜ਼ (ICWA), ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰ ਨਾਨ-ਅਲਾਈਨਡ ਐਂਡ ਅਦਰ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ (RIS), ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਅਤੇ ਆਮ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ "ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਖਰਚ" ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ₹5,599.88 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਖਤਿਆਰੀ ਖਰਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਗਠਨ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (SAARC) ਸਕੱਤਰੇਤ, ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਨਾਲੰਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ, ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਲੈਂਡ ਵਾਰਫੇਅਰ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਯੂਐਨ ਪੀਸਕੀਪਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਰੇਨ ਸਰਵਿਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਮ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵੰਡੇ ਗਏ ਫੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਜਟ 2026-27 ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਚਾਬਹਾਰ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣਵੀਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।