ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਦਬਾਅ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ?

ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਈਧਣ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?

INDIAS FUEL SUPPLY
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ (@realDonaldTrump/truthsocial via PTI Photo)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 6, 2026 at 4:17 PM IST

6 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਦਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 178.1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰੂਸ ਤੋਂ ਅਤੇ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ। 2024 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ 165 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ 62.4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 7.1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਯਾਤ ਮਿਸ਼ਰਣ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਸੰਚਾਲਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਰੁਖ਼ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਦੰਡਕਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ (ਏਆਈਪੀਐਫ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ 5 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀਲੀਆ ਫਲੋਰਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। (PTI Photo)

ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਨ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਅਕਤੀ" ਅਤੇ "ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ" ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ (ਮੋਦੀ) ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਸਕੋ ਅਗਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਛਮੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

4 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜੇ ਹੋਏ (PTI Photo)

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (bpd) ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰੀ ਛੋਟ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਛੋਟ ਦਾ ਅਕਸਰ ਮਤਲਬ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਬਾਲਣ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਸੀ।

ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਜੋ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਇਸਦੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ONGC ਵਿਦੇਸ਼ ਲਿਮਟਿਡ (OVL) ਅਤੇ CVP, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੇਰਾ ਇੰਡੋਵੇਨੇਜ਼ੋਲਾਨਾ ਐਸਏ (Petrolera Indovenezolana SA) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਦਮ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਸੈਨ ਕ੍ਰਿਸਟੋਬਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। OVL ਕੋਲ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ PDVSA ਕੋਲ ਬਾਕੀ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। OVL ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 5 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀਲੀਆ ਫਲੋਰਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ (PTI Photo)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ OVL, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IOC), ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (OIL), ਸਪੇਨ ਦਾ ਰੇਪਸੋਲ, ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪੇਟਰੋਨਾਸ (Petronas) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਓਰੀਨੋਕੋ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਬੋਬੋ ਤੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (RIL) ਦਾ PDVSA ਨਾਲ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ OVL ਨੂੰ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ PTI ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੇ 2014 ਤੱਕ ਸੈਨ ਕ੍ਰਿਸਟੋਬਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ OVL ਦੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ 536 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੇ ਉਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਪੀਐਸਯੂ (PSU) ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ETV ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਊਗੋ ਚਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ-ਅਧਾਰਤ ਐਕਸੋਨਮੋਬਿਲ ਕੰਪਨੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਚਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ "ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਮੁਕਤ-ਮਾਰਕੀਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ।

ਤੇਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਰਾਬੋਬੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪੈਟ੍ਰੋਨਾਸ ਇਸ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ।" ਇਸ ਨਾਲ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ।

ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹਕੀਕਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪਲਾਇਰ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਰੂਸੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਛੋਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਭਾਰੀ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਤੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਦਲਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਵਿਭਿੰਨ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

