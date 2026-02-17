ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਇਸਦੀ ਬਦਲਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ।
By Vivek Mishra
Published : February 17, 2026 at 5:49 PM IST
IndiaTrade Agreement with Europe and America: ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ-ਉਮੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ "ਚੀਨ-ਪਲੱਸ-ਵਨ" ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਗਣਨਾ ਹੋਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਆਕਾਰ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (GCC) ਵਰਗੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (US) ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਬਲਾਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।
ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 24 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਦੋ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਲਿਬਾਸ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਰਸਾਇਣ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੇ ਸਾਮਾਨ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਣ, ਖਿਡੌਣੇ ਅਤੇ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਚੱਲ ਰਹੇ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਉਭਾਰ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ 1978 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 17ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਹ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੂਹ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ, ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਛਮੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਧਿਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਭਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਆਰਥਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ) ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੰਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ, ਅਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਵਧੇਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਹੈ।
ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਆਉਣਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਅਧੀਨ ਕਈ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਿਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।