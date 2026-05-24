ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 'ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਣਕ', ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਭਰੇਗੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ
Published : May 24, 2026 at 7:21 PM IST
Hybrid wheat: ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣ ਗਈ। PL-480 ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ-ਉਪਜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਈ।
ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਅਤੇ ਨੌਰਮਨ ਬੋਰਲੌਗ ਵਰਗੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਿੰਜਾਈ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਅਬਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਗਿਰਾਵਟ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
'ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਣਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ'
ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਨੋਮਿਕਸ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪ੍ਰਜਣਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਣਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਇੱਕ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫਸਲਾਂ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ?
ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫਸਲਾਂ ਦੋ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੂਲ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ (ਜਿਸਨੂੰ F1 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਕਸਰ "ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜੋਸ਼" ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਮੌਸਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੱਕੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਕਸਰ 20 ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
'ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਣਕ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜੈਨੇਟਿਕਸ'
ਕਣਕ ਦੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਬਣਤਰ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਰੋਟੀ ਕਣਕ (ਟ੍ਰੀਟਿਕਮ ਐਸਟੀਵਮ) ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਛੇ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਹੈਕਸਾਪਲੋਇਡੀ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਣਕ ਦੇ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਖਰੇ ਜੀਨੋਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਨ ਕਈ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜੀਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਪੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਲਝਣ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹਦਾਇਤ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਣਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਲ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਣਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਟਿਲਤਾ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੂਟੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
'ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਪਰਾਗਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ'
ਮੱਕੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕਣਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਪਰਾਗਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਾਸ-ਪਰਾਗਿਤੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਣਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਦਾ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਰਾਗ (ਨਰ ਨਸਬੰਦੀ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਰ ਬੂਟਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਬਟਿਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਜਦੋਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਣਕ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਸਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਨ। ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀ (ਸਿਰਫ 5 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ)।ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਨ ਕਿ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਣਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।
ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਛੇ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਜਨਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਕਈ ਵਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਬੂਟੇ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਕਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਐਕਸ-ਟੇਰਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਣਕ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ'
ਸਿੰਜੈਂਟੀਨਾ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਣਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, "ਐਕਸ-ਟੇਰਾ", ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪਹਿਲੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਣਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂਕੇ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
X-TERRA ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਨੋਮਿਕ ਟੂਲ: ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਉੱਨਤ ਡੀਐਨਏ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਕਣਕ ਦੇ ਜੀਨੋਮ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੀਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੂਲ ਪੌਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅੰਤਰ-ਪ੍ਰਜਨਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਇਲ-ਐਂਡ-ਐਰਰ ਪ੍ਰਜਨਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੁਣ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਨਰ ਨਸਬੰਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਰ ਨਸਬੰਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਜੈਂਟੀਨਾ ਨੇ ਸੁਧਰੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਵੈ-ਪਰਾਗਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਪਜ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋ: ਸਿਰਫ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਐਕਸ-ਟੇਰਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕਸਾਰ ਉਪਜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੋਕੇ, ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਣਕ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਨੇ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਣ।
'ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੋਜਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ'
ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਣਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਮੌਸਮ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਰ ਉਪਜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਜਨਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੋਜਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਕਸ-ਟੇਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ:
- ਕੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਣਕ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ?
- ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ?
- ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਜਾਂ ਸੁੱਕੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ?
- ਕੀ ਇਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਣਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਣਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਰੰਤ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਲਵੇ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ (ਕਣਕ) ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀਨੋਮਿਕਸ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਜਨਣ ਤੱਕ, ਕਣਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੂਟਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਖੁਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ, ਪ੍ਰੋ. ਅੱਪਾ ਰਾਓ ਪੋਡਿਲੇ (ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਭਾਰਤ) ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ।