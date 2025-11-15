Bihar Election Results 2025

ਉਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਤੇਂਦੁਏ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਬਣੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ! ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇਂਦੁਏ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੀਤੀ: ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣੋ ਰਾਏ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚੀਤਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

leopard population policy
ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ (Etv bharat)
ਦੇਹਰਾਦੂਨ/ਉਤਰਾਖੰਡ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤੇਂਦੁਏ (ਚੀਤੇ) ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੇਂਦੁਏ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਮਾਹਰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਂਦੁਏ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੀਏ।

ਉਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ (Etv Bharat)

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਤੇਂਦੁਏ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਂਦੁਏ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਂਦੁਏ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਆਸਾਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।

ਤੇਂਦੁਏ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ

ਇਸ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਮਾਹਰ ਹੁਣ ਤੇਂਦੁਏ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਕਮਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇਂਦੁਏ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਭਾਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ-ਜਾਨਵਰ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਂਦੂਏ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਹਰਕਤ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। -ਡਾ. ਕਮਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ -

leopard population policy
ਉਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ (Etv bharat)

ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਂਦੁਏ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ

ਦਰਅਸਲ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਂਦੁਏ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 3,500 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

1,000 ਅਤੇ 3,500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2,276 ਤੇਂਦੁਏ ਮਿਲੇ

2018 ਵਿੱਚ, 1,000 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 839 ਤੇਂਦੁਏ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 652 ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਮੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ 1,000 ਮੀਟਰ ਤੋਂ 3,500 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ 2,276 ਤੇਂਦੁਏ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3,115 ਤੇਂਦੁਏ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 3,500 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਂਦੁਏ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Human Wildlife Conflict Uttarakhand:
ਤੇਂਦੁਏ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਣੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ (Etv Bharat)

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਂਦੁਏ ਨੇ 117 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ

ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਂਦੁਏ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 117 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 604 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 2020 ਵਿੱਚ ਹੀ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਵਿੱਚ 23, 2022 ਵਿੱਚ 22, 2023 ਵਿੱਚ 18 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 16 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਤੇਂਦੁਏ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ, ਤੇਂਦੁਏ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, 2021 ਵਿੱਚ 98, 2022 ਵਿੱਚ 98, 2023 ਵਿੱਚ 100 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 132 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, 76 ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਟਣਾ, ਵਧਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੂੜਾ ਤੇਂਦੁਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਘਰੇਲੂ ਜਾਨਵਰ, ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਸੂਰ ਤੇਂਦੁਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। -ਡਾ. ਕਮਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ

ਤੇਂਦੁਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਡਾ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਂਦੁਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਂਦੁਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ-ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਪੀਸੀਸੀਐਫ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਵਿਵੇਕ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਂਦੁਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ-ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

LEOPARD POPULATION IN UTTARAKHAND
HUMAN WILDLIFE CONFLICT UTTARAKHAND
ਲੈਪਰਡ ਪਾਪੁਲੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ
ਤੇਂਦੁਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ
LEOPARD POPULATION

