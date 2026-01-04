ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ ? ਜਾਣੋ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
Published : January 4, 2026 at 12:02 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਟਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਦਮੇ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਜਿਸਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਾਕਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਹੈ ਜੋ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੇਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।"
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੁਰੋ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਾਕਸ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਲ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਣਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਗੈਰ-ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ - ਭਾਵੇਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ - ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਪੱਖੀ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ONGC ਵਿਦੇਸ਼ ਲਿਮਟਿਡ (OVL) ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸੀਓਨ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਡੇਲ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਓ (CVP), ਜੋ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ, ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਓਸ ਡੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, SA (PdVSA) ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਦਾ ਸੈਨ ਕ੍ਰਿਸਟੋਬਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ, ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਰਿੰਡੋਵੇਨੇਜ਼ੋਲਾਨਾ SA ਹੈ। OVL ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ PDVSA ਕੋਲ ਬਾਕੀ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਸੈਨ ਕ੍ਰਿਸਟੋਬਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ OVL ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਭਗ $200 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ।
OVL, ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੂਹ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IOC), ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (OIL), ਸਪੇਨ ਦਾ ਰੈਪਸੋਲ, ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪੈਟ੍ਰੋਨਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਵਿੱਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਓਰੀਨੋਕੋ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਬੋਬੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਤੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (RIL) ਦਾ PDVSA ਨਾਲ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ।
ਕਰਾਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2023-24 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ $1.175 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਉਤਪਾਦ, ਬਿਟੂਮਿਨਸ ਪਦਾਰਥ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦ, ਕਪਾਹ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ, ਬਾਇਲਰ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਉਪਕਰਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ, ਸਾਊਂਡ ਰਿਕਾਰਡਰ ਅਤੇ ਰੀਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਊਂਡ ਰਿਕਾਰਡਰ ਅਤੇ ਰੀਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਾਇਣਕ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ, ਬਾਲਣ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਉਤਪਾਦ, ਬਿਟੂਮਿਨਸ ਪਦਾਰਥ, ਖਣਿਜ ਮੋਮ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਦ, ਤਾਂਬਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ, ਸੀਸਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ, ਜ਼ਿੰਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ, ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਸਾਊਂਡ ਰਿਕਾਰਡਰ ਅਤੇ ਰੀਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਕੱਚਾ ਛਿੱਲ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਚਮੜਾ, ਬਾਇਲਰ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਉਪਕਰਣ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਫਲ ਅਤੇ ਗਿਰੀਦਾਰ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ, ਜੈਵਿਕ ਰਸਾਇਣ, ਵਿਭਿੰਨ ਰਸਾਇਣਕ ਉਤਪਾਦ, ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਦੇ ਲੇਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਐਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਏ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
"ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ," ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਮ ਗਲੋਬਲ ਪੁਲਿਸ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ, ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਚਾਡੋ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਭਾਰਤ-ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਰਾਏ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਟਰੰਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਚਾਡੋ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇ।" "ਫਿਰ ਟਰੰਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਹਨ।
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ "ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ" ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ ਸੌਰਭ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਚਾਡੋ ਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਮਾਦੁਰੋ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਖੀ ਨੇਤਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੁਰੋ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ।