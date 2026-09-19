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Explainer: UPI 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਜਾਣੋ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ

15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ, ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ 0.4% ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖਰ ਕਿਸ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਬੋਝ ?

UPI TRANSACTION CHARGES
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਤਸਵੀਰ (ians)
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By R Srinivasan

Published : September 19, 2026 at 4:39 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ UPI ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ UPI 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ "ਮੁਫ਼ਤ ਸਵਾਰੀ" ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ NPCI ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਆਓ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਚਾਰਜ?
ਨਵੇਂ NPCI ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ (P2M) ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।

  • ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ MDR ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ: ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, NPCI ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ₹75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
  • ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ? ਇਹ ਚਾਰਜ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ।

ਸਿਰਫ਼ 4% ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ?
ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ UPI ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 4% ਹੀ ਇਸ ਫੀਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ NPCI ਨੇ ਆਪਣੇ "ਰੇਟ ਕਾਰਡ" ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝੋ: ਕਿਸਨੂੰ ਰਾਹਤ , ਕਿਸ ਲਈ ਆਫਤ?

1. ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾ (ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ)
ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, 'ਵਿਅਕਤੀ-ਵਪਾਰੀ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ MDR ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਕੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ UPI ਟਰਨਓਵਰ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ QR ਕੋਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਣਗੇ।

2. ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰ (ਫਲੈਟ ₹5 ਫੀਸ)

ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ (ਈਂਧਨ), ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਰੇਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ₹5 ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

3. ਪੂੰਜੀ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਦਲਾਲ (0.02% ਚਾਰਜ)

ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 0.02% MDR ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ₹300 ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

4. ਕਰਿਆਨੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ (ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਭਾਵ)

ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ UPI 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (4 ਬਿਲੀਅਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ) ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ (2.8 ਬਿਲੀਅਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ) 'ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸਿਰਫ ₹572 ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ₹2,000 ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਘੱਟ-ਮਾਰਜਿਨ, ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਉੱਚ-ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਪਤਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਸਮਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਔਸਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ₹2,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਔਸਤ ਟਿਕਟ ਆਕਾਰ ₹3,441) ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਘੱਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ 0.4% ਫੀਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਕ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਵੀਜ਼ਾ, ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਰਗੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫਤ UPI ਸੇਵਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ (ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ 1.5% ਤੋਂ 4% ਤੱਕ MDR ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ)।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ UPI ਨੂੰ "ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਭਲਾ" ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਚਾਰਜ ਪੂਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ: ਕੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ?
ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੁਕਵੀਂ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਚਾਰਜ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, NPCI ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ MDR ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ UPI ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕ

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UPI TRANSACTION CHARGES

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