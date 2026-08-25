ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ: ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਂਡ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਸੈਂਡ ਮਾਇਨਿੰਗ , ਭਾਵ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : August 25, 2026 at 8:51 PM IST
ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਰੇਤ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੰਕਰੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਹ ਕੰਕਰੀਟ, ਅਸਫਾਲਟ, ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ "ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਹੀਰੋ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੇਤ ਹੁਣ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, 2019) ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਕਰੀਟ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਰੇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਵਹਾਅ, ਤਾਕਤ, ਟਿਕਾਊਤਾ ਅਤੇ ਸੁੰਗੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮੰਗ 2030 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ 60 ਅਰਬ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਦੀਆਂ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.
ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
2026 UNEP ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਾਰੇਪਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ, ਕੇਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਵਿਭਿੰਨ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਦਰਿਆਈ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਛਿੱਟੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੇਖਿਕ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਆਪਕ, ਸੰਚਤ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹਨ।
ਬੇਕਾਬੂ ਨਿਕਾਸੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਤਲਛਟ ਵਿਚਕਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ, ਤਲਛਟ ਦਾ ਕਟੌਤੀ "ਸਿਰ-ਕੱਟਣ" ਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਦੇ ਖੇਤਰ "ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੀ" ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ, ਤਲਛਟ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵਹਾਅ ਜੋ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਢਹਿਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਰੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ। ਰੇਤ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਤਲ-ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਜਲ-ਬਨਸਪਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਰਿਆ ਦੇ ਭੋਜਨ ਜਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਗਾਦ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਗੀ, ਮੈਕਰੋਇਨਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਅੰਡੇ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੜਬੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੱਛੀਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਸਮੇਤ ਉੱਚ-ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਵੀ ਇਮਿਊਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅਸਥਿਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੂਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੌਤਿਕ ਖਤਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ੈਡੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਚ ਮੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਕਸਰ ਕੁਦਰਤੀ ਰੇਤ ਪੁਨਰਜਨਮ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਦਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ, ਹਾਲ ਹੀ ਤੱਕ, ਨਦੀ ਦੇ ਤਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਗਤੀ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਕਸਰ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿੱਤਰ, ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਮਾਪ ਰਹੇ ਹਨ।
13 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਭੂਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਬਰਨਰੇਖਾ ਨਦੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 2016 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਗੂਗਲ ਅਰਥ ਇਮੇਜਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਮੀ ਰੂਪਾਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੋਏ, ਤਲਾਬ, ਚੈਨਲ, ਟਿੱਲੇ ਅਤੇ ਰਸਤੇ - ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ।
2021 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਤ ਦੇ ਤਲਾਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.5 ਗੁਣਾ ਵਧੀ
ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, 2021 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਤ ਦੇ ਤਲਾਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.5 ਗੁਣਾ ਵਧੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੇਤ ਦੇ ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਦੇ ਤਲਾਬਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ - 2020 ਵਿੱਚ 7,650 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ 2022 ਵਿੱਚ 22,477 ਵਰਗ ਮੀਟਰ - ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਾਈ ਵਾਲੇ ਟੋਏ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਦੀ ਦੇ ਤਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਹਾਅ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਲਛਟ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਲ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿਕਰਾਂਤ ਜੈਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। 460 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਰਸਤਾ 2011-2013 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਕੁਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਭੰਡਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕੁਚਿਤ ਹੋਣਾ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਣਨ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਲਛਟ ਦੇ ਪਤਨ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਦੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਸੁੰਗੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਜਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਖਣਨ ਇਹਨਾਂ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਥਾਨ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਭੂ-ਰੂਪ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਡੇਟਾ ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਜਿਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੇਲੋੜੀ ਹਿੰਸਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘਾਤਕ ਟਕਰਾਅ, ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਟੋਏ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਓਵਰਲੋਡ ਵਾਹਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹੱਦ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ
ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਨ ਡੈਮਜ਼, ਰਿਵਰਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਪਲ (SANDRP) ਨੇ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹੱਦ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। 2026 ਦੀ UNEP ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤਲਛਟ ਬਜਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਦਰਿਆ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਲਛਟ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿਕਾਊ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ, ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਆਡਿਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਰੋਤ-ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਰੇਤ ਕੱਢਣਾ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੋਤ-ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਰੇਤ ਕੱਢਣਾ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰੇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਚਲਿਆ ਪੱਥਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪ-ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਰੇਤ, ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਸਮੂਹ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਓਪੋਲੀਮਰ ਜਾਂ ਬਾਂਸ-ਮਜਬੂਤ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਰੇਜਿੰਗ, ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਕੱਢਣਾ, ਜਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ) 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ, ਸਖ਼ਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ, ਸਰਗਰਮ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ। ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
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