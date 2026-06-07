ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸੰਕਟ: ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?
ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Published : June 7, 2026 at 5:23 PM IST
EDIBLE OIL CRISIS: 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਮੰਗ-ਸਪਲਾਈ ਪਾੜੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਯਾਤਕ (2024-25 = 16 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਹਿ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ (2024-25 = 161,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਈ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ (NMEO-OS ਅਤੇ NMEO-OP) ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਪਰਿਆਵਰਣ ਅਤੇ ਫਸਲ-ਉਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਹੈ: ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਖੜੋਤ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ?
ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ (=- 43 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ), ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ (=- 1412 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਹੈਕਟੇਅਰ) ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ (= 12 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਦੀ ਪੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (24 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ; 843 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਹੈਕਟੇਅਰ; 7.5 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। NIN/ICMR (2024) ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਭੱਤਿਆਂ (RDA) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਔਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 12 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 2020-21 ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਪਦੰਡ (=18.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਵ RDA ਦਾ 152%) ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਤੇਲ ਸਾਲ 2023-24 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਪਤ ਪੱਧਰ (=23.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਵਿਅਕਤੀ/ਸਾਲ; ਵਿਕਸਤ = 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਐਨਆਈਐਨ/ਆਈਸੀਐਮਆਰ (2024) ਦੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਖੁਰਾਕ ਭੱਤਿਆਂ (RDA) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਔਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 12 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ (=18.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਭਾਵ, RDA ਦਾ 152%), ਸਗੋਂ ਤੇਲ ਸਾਲ 2023-24 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਪਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ (=23.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਵਿਅਕਤੀ/ਸਾਲ; ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ = 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ)।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (2024) "ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ" ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਪਤ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੰਗ 38.9 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (2030) ਤੋਂ 41.9 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (2047) ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤ ਪੱਧਰਾਂ (ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 40 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 45.5 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (2030) ਤੋਂ 66.8 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (2047) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ, ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ, ਐਲਡੀਐਲ, ਉੱਚ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਸਮੇਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਉਤਪਾਦਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਾਨਸੂਨ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਇਓਟਿਕ/ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਜਨਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਗੈਰ-ਜੀਈ/ਗੈਰ-ਜੀਐਮਓ ਜੀਨੋਮ ਸੰਪਾਦਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਅਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਬੀਜ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੋਹਭੰਗ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ।
ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, NIN/ICMR ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 2030 (=15.87 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) ਅਤੇ 2047 (=17.35 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਸਗੋਂ 2030 ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਟੀਚੇ ਅਤੇ 2024-25 (=12 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ 3.5-5 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ, ਟਿਕਾਊ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਪੱਸਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਯਾਤ, ਕਿਸਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ NIN/ICMR RDA ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 150-160% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2020-21 (=18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮੂਲ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਣ-ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਆਯਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਯਾਤ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ 45% (ਸੋਇਆਬੀਨ) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300% (ਹੋਰ ਤੇਲ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੱਚਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕੁਇੰਟਲ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ MSP ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਨਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇਣ ਲਈ, A2+Fl ਦੀ ਬਜਾਏ C2 ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ।
ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਦੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖਪਤ ਪੱਧਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਰਾਹੀਂ ਵਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੋ।
ਸੁੱਕੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 24*7 ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰੋ।