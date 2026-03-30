ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਰੇ 'ਕਹਾਣੀ': ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ 'ਬਿਰਤਾਂਤ' ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਹਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਰਧਾਰਤ

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਤੇਲ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ (AP)
By Brig Rakesh Bhatia

Published : March 30, 2026 at 9:41 AM IST

US IRAN CONFLICT STRATEGIC LESSONS: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ 23 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੇੜੇ ਆਈ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ "ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ "ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮਰਪਣ" ਵਜੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਤੇਲ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਆਟੋ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ (AP)

ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ

ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ "ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ" ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ "ਵਿਆਖਿਆ" ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਰਣਨੀਤਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ "ਜੰਗ ਦੇ ਅਰਥ" ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ: ਭੂਗੋਲ ਤੋਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੱਕ

ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਜਲਮਾਰਗ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ (ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ) ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ,ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ

ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦਬਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੇਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਵੈਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਧੂੰਆਂ (AP)

ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਈਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਬੇਵੱਸ" ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਥੋਪਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਹਿਮਤੀ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਦੀ ਹੈ।

ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਛੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਉੱਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ((AP))

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਰੋਕ, ਸਖਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰੀਖਣ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਈਰਾਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਅੰਤ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ "ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ" ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ "ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ" ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਆਪਣੀ ਸਮਝੀ ਗਈ "ਜਿੱਤ" ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ "ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ" ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੈ, "ਆਖਰਕਾਰ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ?"

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ (AP)

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਹਰੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਹਰੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰੀ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ (ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ) ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਜਮ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਭਰਮ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀ ਸਬਕ ਹਨ?

ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਯੁੱਧ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਪਾੜੇ ਦੁਆਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਸੰਕਟ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਬਿਰਤਾਂਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

24 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ (AP)

'ਕਹਾਣੀ' ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ "ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ" ਅਤੇ "ਅਮਰੀਕੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ" ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਮ ਆਧੁਨਿਕ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। "ਧਾਰਨਾ" ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਧਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਚਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

(DISCLAIMER : ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।)

