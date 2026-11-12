Explained : ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ- ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਢੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ...
Published : November 12, 2026 at 2:08 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਫੈਸਲਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਹਵਾਲਗੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰਨਾ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਂਢ -ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ- ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਿਯਮਤ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਿਯਮਤ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ, ਜੋ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਨਾਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2013 ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ
ਧਾਰਾ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹਵਾਲਗੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਧੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਸਵੈਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 6 ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਤਲ, ਦੋਸ਼ੀ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 8 ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 8 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗਲਤ ਜਾਂ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇਕਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 7 ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਦਮਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ 1,400 ਲੋਕ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1,400 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਲਾਗੂ ਸੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
10 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਮੰਗਿਆ। ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਢਾਕਾ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੈਸਵਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹਵਾਲਗੀ ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਵਾਲਗੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ
ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਪਰ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਇੱਛਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ।
ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਚ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
5 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਢਾਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ
ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਫਸਟ ਅਤੇ ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਰੇਲਵੇ ਸੰਪਰਕ, ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਮਾਰਗ, ਬਿਜਲੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਵਾਲਗੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੁਆਂਢ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੁਵੱਲੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਲਗਭਗ 4,096 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ, ਤਸਕਰੀ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਮੀਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ।
ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸੌਂਪਣਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹਸੀਨਾ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ। 1996 ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੰਗਾ ਜਲ ਵੰਡ ਸੰਧੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸ ਸਾਲ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਗੰਗਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਦਰਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲੂ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਣਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗਣਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।
ਬੀਜਿੰਗ ਢਾਕਾ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਸੀਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ।
ਇਸਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਨ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਢਾਕਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਬੰਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਹਿਣ।
ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਉਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਰਥਕਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਪਸੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸਨੂੰ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ 2024 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕੂਟਨੀਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਲ ਸਰੋਤ, ਸੰਪਰਕ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਵਾਲਗੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯਮਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਦਾਇਰਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ: ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਢਾਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਝ: ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਸੀਨਾ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਵਪਾਰ, ਸੰਪਰਕ, ਊਰਜਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਢਾਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਗਣਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਦੀ ਪਰਖ
ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਦੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲਗੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੁਵੱਲੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋਣ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਇੰਨੇ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਸਮਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹਸੀਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ, ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਪਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਲੋੜ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਸ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ ਹੋਵੇਗਾ।
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