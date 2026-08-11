ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੱਲ ਕਿੰਨੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹਨ?
ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕੁਮਾਰ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ।
Published : August 11, 2026 at 2:11 PM IST
solutions for climate change: ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦਾ 51.5% ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹਟਾਉਣ (CDR) ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਭੂ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਊਰਜਾ-ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਸਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਜਲਵਾਯੂ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼
ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਪਮਾਨ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤਿਅੰਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਖੋਜ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹਵਾ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਜਲਵਾਯੂ ਮਾਡਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਿਸਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਂਥਰੋਪੋਜੈਨਿਕ ਐਰੋਸੋਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਡਲ ਇਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਲ ਨੀਨੋ, ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 2002, 2004 ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਐਲ ਨੀਨੋ ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਲਰ ਮਿਸ਼ਨ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਲਰ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਜ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਦਾ 51.5% 203 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹਟਾਉਣਾ (CDR) ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟ ਏਅਰ ਕੈਪਚਰ (CDR) ਨਾਮਕ ਇੱਕ CDR ਵਿਧੀ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਵਰਗੇ ਟਿਕਾਊ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ, ਕਾਰਬਨ ਖਣਿਜੀਕਰਨ, ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਸੀ CO2 ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਇਓਮਾਸ ਕਾਰਬਨ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਰਬਨ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਰ CDR ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਸੂਰਜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸੋਧ (ਸੂਰਜੀ ਭੂ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ)। CDR ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੂਰਜੀ ਭੂ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 1991 ਵਿੱਚ ਮਾਊਂਟ ਪਿਨਾਟੂਬੋ ਦੇ ਫਟਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਫਟਣ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲੀ ਸੁਆਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 16 ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਕਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਹ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੂਰਜੀ ਭੂ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਧੀ, ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰਿਕ ਐਰੋਸੋਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਜੈੱਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਣ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗਲੋਬਲ ਮੌਸਮ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਈ ਅਣਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੱਦਲ ਚਮਕਾਉਣਾ
ਸੂਰਜੀ ਭੂ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੱਦਲ ਚਮਕਾਉਣਾ' ਹੇਠਲੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ 'ਕਲਾਊਡ ਸੰਘਣਤਾ ਨਿਊਕਲੀ' (ਬੱਦਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਣਾਂ) ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਖੋਜ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ।
'ਸਿਰਸ ਕਲਾਊਡ ਥਿਨਿੰਗ' ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਤਹ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ, ਉੱਪਰਲੇ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼-ਨਿਊਕਲੀਏਟਿੰਗ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਣ ਵੱਡੇ ਪਰ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਸ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀਡੀਆਰ (ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹਟਾਉਣ) ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਲਰ ਜੀਓਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੌਸਮ ਪੈਟਰਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੋਜਕਰਤਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।