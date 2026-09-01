ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਈਥਾਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੀ ਵਿਕਲਪਕ ਸਰੋਤ ਹਨ ਵੱਧ ਲਾਹੇਵੰਦ?
ETHANOL BLENDING: ਈਥਾਨੌਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
By R Srinivasan
Published : September 1, 2026 at 4:09 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ (E20) ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਥਾਨੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 20-30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ (ਭਾਵ, ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਘਟੀ ਹੋਈ ਮਾਈਲੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਗਤ ਬੋਝ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਦਾ ਈਂਧਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਲਾਗਤ ਬਹਿਸ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਖੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ) ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਈਥਾਨੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋਇਆ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬੱਚਤ ਦੁਆਰਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਅੰਕੜਾ ₹1.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ - ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਚਤ ਜੋ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ-ਬਦਲਿਆ ਗੈਸੋਲੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2014-15 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
ਦੂਜਾ ਅੰਕੜਾ 31 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਅੰਕੜਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸੀ - ਲਗਭਗ 93 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਘੱਟ CO2 ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਅੰਕੜਾ ₹1.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਥਾਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਵਰਗੇ ਫੀਡਸਟਾਕ ਉਗਾਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹਨ, ਕੁਝ ਸੂਖਮਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਈਲੇਜ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਖਪਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਫੀਡਸਟਾਕ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ) 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਦ ਫੀਡਸਟਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਮਾਪਾਂ 'ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਚੌਲ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਣੀ-ਸੰਬੰਧੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡਿਸਟਿਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AIDA), ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਲਕੋਹਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਅਨਾਜ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੁੜ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਿਆ ਬਚਿਆ ਬਚਿਆ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸੀਰ, ਜੋ ਕਿ ਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹਨ - ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਬਾਲਣ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹੀ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ, ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
OurWorldinData.Org 'ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਡੇਟਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੰਨਾਹ ਰਿਚੀ ਅਤੇ ਪਾਬਲੋ ਰੋਸਾਡੋ ਨੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 32 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 2.24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਚੀ ਅਤੇ ਰੋਸਾਡੋ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 32 ਟੈਰਾਵਾਟ-ਘੰਟੇ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ - ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਐਨਰਜੀ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ (IEEFA) ਨੇ ਈਥਾਨੌਲ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਈਂਧਨ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਇੰਜਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, IEEFA ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਡਸਟਾਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ। ਗਣਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ 197 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
EVs ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ
ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਸਲੀਅਤ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ EVs ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ EV ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ EV ਬੈਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 60 ਤੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਪੈਨਲ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 20 ਤੋਂ 80 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਰਕਸ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਦੁਆਰਾ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ (ਫੀਡਸਟਾਕ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੱਧ।
ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ
ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਈਥਾਨੌਲ "ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬਾਇਓਮਾਸ" (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਉਤਪਾਦ, ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਲਗਭਗ 4,000 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚੌਲ, ਲਗਭਗ 3,000 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਖੰਡ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਮੱਕੀ। ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਈਥਾਨੌਲ ਲਈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਕੀ ਅਜਿਹੀ ਫੀਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਾਜ ਸਰਪਲੱਸ ਮੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਸਟੰਟਡ ਹਨ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਕੱਦ)।
ਇਹ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। "ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਭੋਜਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
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