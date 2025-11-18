ETV Bharat / opinion

ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਡਰ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗੀ ਹੀਟਵੇਵ

ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

global warming
ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਡਰ (AFP)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 18, 2025 at 3:23 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਡਾ. ਸੀਮਾ ਜਾਵੇਦ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ, ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ, ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੇਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫੋਰਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਜਲਵਾਯੂ ਰਾਏ ਨਕਸ਼ੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 634 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 34 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝ, ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਕਸ਼ੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ 71% ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ 59% ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। 59% ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਧਾ ਦੇਸ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਠੰਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੌਸਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਦੋ ਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਜਾਪਦੇ ਹਨ

ਭਾਰਤ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, 78% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ 80% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 52% ਅਤੇ 55% ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੋਖਮ ਕਿੰਨਾ ਅਸਮਾਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਖਰੀ।

ਓਡੀਸ਼ਾ ਲਈ, ਮੌਸਮ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਡਰ ਹੈ..

ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 35% ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 64% ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਚੱਕਰਵਾਤ ਡਾਨਾ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਇਹ ਪਛਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ..

ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। 78% ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 77% ਇਸਦਾ ਸਬੰਧ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। 73% ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 70% ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਹੜ੍ਹ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਝਲਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ 21% ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ 74% ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਡੇਟਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ

ਭਾਰਤ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ 322 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ—ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਇੰਨਾ ਅਣਪਛਾਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਚਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ—ਯੇਲ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਡੇਟਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ, ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਡਾ. ਜਗਦੀਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇਗੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਜੈਨੀਫ਼ਰ ਮਾਰਲਨ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, "ਜੀਉਂਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਜਾਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।"

ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ..

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਸਮ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪਣਾਏਗਾ।

TAGGED:

HEATWAVES ARE INCREASING IN INDIA
HEATWAVES IN INDIA
ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ
GLOBAL WARMING IN INDIA
GLOBAL WARMING

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਮੱਝ ਅਤੇ ਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ? ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੂਰ

ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲੱਛਣ, ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ 6 ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਕੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.