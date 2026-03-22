ਮੁਰਝਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਅੰਬ: ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ?

ਇਸ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮੀ ਰਹੀ।

CLIMATE CHANGE AND AGRICULTURE
By Indra Shekhar Singh

Published : March 22, 2026 at 1:47 PM IST

CLIMATE CHANGE AND AGRICULTURE: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਦਿਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਨਾ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ, ਤਾਪਮਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਢੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਬ ਵਰਗੀਆਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ। ਗੋਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

CLIMATE CHANGE AND AGRICULTURE
ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਕਾਰਫ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਏ (ANI)

ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ "ਬਰਫ਼ ਦਾ ਸੋਕਾ" ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਹੋਈ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਚੋਟੀਆਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਹੋਰ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 2026 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਘਾਤਕ 'ਸੁਪਰ ਐਲ ਨੀਨੋ' ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਸਮੀ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਘਨ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚੱਕਰਵਾਤ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਤਾਪਮਾਨ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

CLIMATE CHANGE AND AGRICULTURE
ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (ANI)

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਸੂਖਮ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਸਾਨ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੱਕਾ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੱਕਾ ਅਕਤੂਬਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

...ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?

ਪਹਿਲਾਂ, ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। 2025 ਦੇ ਬਰਸਾਤੀ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ (ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ) ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾੜੀ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮੁਰਝਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

CLIMATE CHANGE AND AGRICULTURE
17 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਡਾਸਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (ANI)

ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੇਬਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ "ਕੂਲਿੰਗ" ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਅੰਬ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮੀਂਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਅੰਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਫਲ ਜਲਦੀ ਪੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੀਂਹ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

CLIMATE CHANGE AND AGRICULTURE
ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ (ANI)

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 'ਜ਼ੈਦ' (ਮੱਧ-ਮੌਸਮ) ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮੋਨੋਕਲਚਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲੇ ਅਤੇ ਸੋਕੇ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਦੇਸੀ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਅਤੇ ਸਟੈਗਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮੌਸਮ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

CLIMATE CHANGE AND AGRICULTURE
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲੂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ (ANI)

(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ)

