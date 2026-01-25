ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ?
ਟਰੰਪ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਆਰਕਟਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ,ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
Published : January 25, 2026 at 8:47 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਮੁੱਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਫੈਲਦੇ ਹਨ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਭਾਰਤ ਲਈ, ਆਰਕਟਿਕ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰਣਨੀਤਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ (ਡੈਨਮਾਰਕ) ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ... ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ... ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ।" ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ "ਖਰੀਦ" ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ: ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕਪਾਸੜ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ "ਰਣਨੀਤਕ ਮੁੱਲ" ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਆਰਕਟਿਕ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਗਲੋਬਲ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਭਰੇਗੀ। ਉਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਖੇਤਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਇਮੇਜਇੰਡੀਆ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਬਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਸਗਮ ਘਾਟੀ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਸੀ. ਉਦੈ ਭਾਸਕਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਆਰਕਟਿਕ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਆਰਕਟਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਜਲਵਾਯੂ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਆਰਕਟਿਕ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਾਟੋ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
2022 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਕਟਿਕ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ "ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਰਕਟਿਕ: ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ"। ਇਹ ਨੀਤੀ ਛੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ 2013 ਵਿੱਚ ਆਰਕਟਿਕ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਰਕਟਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਰਕਟਿਕ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੱਤ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਰਕਟਿਕ ਸਰੋਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਈਵਾਲੀ, ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਰਕਟਿਕ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਿਘਲ ਰਹੀ ਬਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਲਿਆਰੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੂਟ (NSR), ਜੋ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਪਾਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਤਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੂਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣੀ ਆਵਾਜਾਈ ਗਲਿਆਰੇ (INSTC) ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰੀ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ, ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਆਪਕ ਗਲੋਬਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ ਰੂਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਪੈਟਰਨ, ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਚਦੇਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖੇਗਾ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਭਰੇਗੀ। ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਰਕਟਿਕ ਹਿੱਸੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।