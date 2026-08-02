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ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ? ਜਾਣੋ

ਗੋਰ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

GOR TRIVEDI MEETING
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ (ANI)
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By Aroonim Bhuyan

Published : August 2, 2026 at 5:06 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਵਿਚਕਾਰ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਢਾਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਗੋਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਰੋਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ।"

ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਗੋਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਗੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ "ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਿਲਾਂ" ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ, ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ (ਜਿਸਨੂੰ ਚਿਕਨਜ਼ ਨੇਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ—ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਮਾਰਗ, ਸੜਕੀ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਆਵਾਜਾਈ, ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ।

ਅੱਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਬਗਾਵਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਪਰਕ, ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਵਜੋਂ ਗੋਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖੁਦ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਗੋਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਚੀਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸਪਲਾਇਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿੱਤਦਾਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਪੁਲ, ਹਾਈਵੇਅ, ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਪਾਰ, ਊਰਜਾ ਆਵਾਜਾਈ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਣਡੁੱਬੀ ਸੰਚਾਰ ਕੇਬਲਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਗੋਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਪਰਾਧ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਲਚਕਤਾ ਵਰਗੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਗੋਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੌਕਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਇਮੇਜਿਨਇੰਡੀਆ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰੌਬਿਨਡਰ ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੋਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਰਾਨ ਹਨ।

ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।"

ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਦੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਵਜੋਂ ਗੋਰ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਫੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਰ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਚੀਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਇਰਾ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਮੋਂਗਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।"

ਰਣਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ-ਗੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਥਿਰ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਧਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

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ਗੋਰ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ
STRATEGIC CONVERGENCE
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GOR TRIVEDI MEETING

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