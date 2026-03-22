Explained: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖ਼ਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਇਸਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : March 22, 2026 at 2:30 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਦੁਆਰਾ ਮੈਥਿਊ ਵੈਨਡਾਇਕ ਅਤੇ ਛੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ।
ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ, ਐਨਆਈਏ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੈਨਡਾਇਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੈਨਡਾਇਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੱਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਖੇਪਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ" ਦੱਸਿਆ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।"
ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਪਰਮਿਟ (ਪੀਏਪੀ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਐਨਆਈਏ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ।
PAP ਕੀ ਹੈ?
PAP ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। PAP ਸਿਸਟਮ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2011 ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋਂ PAP ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ PAP ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ (ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ) ਆਦੇਸ਼, 1958 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਲਈ PAP ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵੈਨਡਾਈਕ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ 2024 ਤੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ-ਜਾਮਿੰਗ ਉਪਕਰਣ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਭਾੜੇ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਪੈਟਰਨ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ - ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਦਲਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਪੈਟਰਨ, ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨਵੇਂ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਨ। 1947-48 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਲੜਾਕੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਕਬਾਇਲੀ ਲੜਾਕੂ ਸਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪੱਛਮੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਵੈਨਡਾਈਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੜਾਕੂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਵੈਨਡਾਈਕ ਐਨਜੀਓ ਸੰਨਜ਼ ਆਫ਼ ਲਿਬਰਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (SOLI) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਮੁਅੱਮਰ ਗੱਦਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੜਾਕੂ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ।
ਵੈਨਡਾਈਕ ਨੇ 2007 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਲੜਾਕੂ ਵਜੋਂ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਵੈਨਡਾਈਕ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਕੂ ਵਜੋਂ ਲੜਿਆ ਹੈ।
ਵੈਨਡਾਈਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੰਸਥਾ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ SOLI ਵਰਗੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਪਰ ਇੱਕ ਗਲਿਆਰਾ ਬਣਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਦੁਹੋਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਹਜ਼ਾਰਾਂ" ਪੱਛਮੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ 2024 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਸਲੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਲਦੁਹੋਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਜੁੰਟਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਰਾਹੀਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਚਿਨ ਰਾਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।"
ਏਸ਼ੀਆ ਲਿੰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੰਟਾ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ "ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈ" ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਕੀ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਰਾਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜੰਟਾ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੱਛਮੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਰੋਹੀ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਨਡਾਈਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਟਕਰਾਅ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਲਿਸ਼ੀਆ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।