ਅਸਾਮ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ...
ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਿਬਾਨੁਪੁਡੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ।
Published : August 21, 2026 at 5:55 PM IST
ASSAMS FLOODS: ਅਸਾਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਰ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ: ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟੇ, ਡੁੱਬੇ ਪਿੰਡ, ਅਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ—101 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 168,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 11,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾਘਾਟ, ਸ਼ਿਵਸਾਗਰ ਅਤੇ ਜੋਰਹਾਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਪਰ ਅਸਾਮ ਆਫ਼ਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਗੋਦਾਵਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸ਼ਾਸਨ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਏਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਦਲਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਾਮ ਦੇ ਭੂਗੋਲ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਤਲਛਟ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਜਲ-ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰਸਤੇ ਨੇ 1950 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 427,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਜਲਵਾਯੂ ਲੈਂਡਸਕੇਪ
2019 ਵਿੱਚ, 160,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡੁੱਬ ਗਈ ਸੀ। 2024 ਵਿੱਚ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ - ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਜੋਖਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਲਵਾਯੂ ਲੈਂਡਸਕੇਪ। ਸਿਖਰ ਮੌਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਰੇਨੇਜ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ 100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਰਿਸ਼, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ, ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਵਹਾਅ, ਬੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਗਰਮ ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਿਘਲਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੰਧੂ, ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਤੀਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈ।
ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਜਲਵਾਯੂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣਾ ਸਹਿਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਦਲਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਚੋਣਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖੇਤਰ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਤਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜੋਖਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਭਦਰਚਲਮ ਤੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਨਾਵਰਮ, ਪੋਲਾਵਰਮ ਅਤੇ ਡੌਲੇਸ਼ਵਰਮ ਤੱਕ ਡੈਲਟਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਮੀਂਹ, ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ, ਨਦੀ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ - ਫਿਰ ਵੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ, ਉੱਪਰ ਵੱਲ-ਤੋਂ-ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ।
2024 ਦੇ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਹੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਫ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ - ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼, ਬੁਡਾਮੇਰੂ ਵਿਖੇ ਭਾਰੀ ਵਹਾਅ, ਡਰੇਨੇਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੇ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੀ ਡਰੇਨ ਘੰਟੇਵਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਦੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਗਿੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਪਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਡਰੇਨੇਜ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈੱਟਲੈਂਡਜ਼ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਦੇ ਬੁਡਾਮੇਰੂ ਨਦੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਰੇਨੇਜ ਚੈਨਲਾਂ, ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੈੱਟਲੈਂਡਜ਼, ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਹਤ ਲਈ ਪੈਸਾ, ਪਰ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ
ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੋਲ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ, ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਰਪਿਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ, ਡਰੇਨੇਜ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਅਤੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਬਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ - ਭਾਵੇਂ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਰੁਪਏ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਛਿੱਟੇ-ਪੱਟੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਅਸਫਲਤਾ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰੁਟੀਨ ਕਬਜ਼ੇ, ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਹਿਣਯੋਗ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਨ੍ਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦਰ ਸੀਜ਼ਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮੈਪਿੰਗ, ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
NDRF ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ
ਹੜ੍ਹਾਂ, ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ (NDRF) ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। NDRF ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਗਾਦ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ, ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ APSDMA ਕੋਲ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜਿਸਟਾਂ, ਨਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜੋਖਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ।
ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, 1999 ਤੋਂ ਚੱਕਰਵਾਤ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਫੈਲਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਫਾਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ 100,000 ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਾਰਜਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਲੈਸ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮਾਡਲ
ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਸੀਮਾਵਾਂ - ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ: ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ, ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਕਾਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਰਾਹਤ ਖਰਚਿਆਂ, ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸਾਮ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ
ਗੋਦਾਵਰੀ ਬੇਸਿਨ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਡੀਸ਼ਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੋਖਮ, ਅਣਗੌਲਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਅਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਨੁਮਾਨਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮਯੋਗ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।