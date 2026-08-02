ਹੂਤੀ ਅਤੇ ਇਰਾਕੀ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ

ਹੂਤੀ ਅਤੇ ਇਰਾਕੀ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ
ਯਮਨ ਦੇ ਸਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੂਤੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
Published : August 2, 2026 at 3:38 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਹੂਤੀ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਜਿਹੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਹੂਤੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਬਾਬ ਅਲ-ਮੰਡਬ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੂਤੀ ਅਤੇ ਇਰਾਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ 'ਐਕਸਿਸ ਆਫ਼ ਰਿਜ਼ਿਸਟੈਂਸ' ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਮਾਸ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੂਤੀ ਅਤੇ ਇਰਾਕ-ਅਧਾਰਤ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਰੁੱਧ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ, ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਬਾਬ-ਅਲ-ਮੰਡੇਬ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਲ ਮਾਰਗ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੁਆਰਾ ਸਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਯਮਨ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੂਤੀ ਕੌਣ ਹਨ?
ਹੂਤੀ ਲਹਿਰ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਭਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਜ਼ੈਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਵਰਗੀ ਹੁਸੈਨ ਅਲ-ਹੂਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਵਰਗੀ ਹੁਸੈਨ ਅਲ-ਹੂਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ, ਅਬਦੁਲ ਮਲਿਕ ਅਲ-ਹੂਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਆਨ ਫਾਰੇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਟ੍ਰੈਕਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੂਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯਮਨੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ, ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਰਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਲੇਹ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੂਤੀ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜੋ ਯਮਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਜੋ ਯਮਨ ਦੇ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ, ਅਰਾਮਕੋ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਬਾਬ ਅਲ-ਮੰਡੇਬ ਜਲਡਮਰੂ, ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਅਦਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 14-ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਮੱਧ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਹੂਥੀ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਇਰਾਕ-ਅਧਾਰਤ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਪਾਪੂਲਰ ਮੋਬੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸਿਜ਼ (PMF) - ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਇਰਾਕ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ - ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ। 2020 ਦੀ RAND ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, PMF ਵਿੱਚ 67 ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ ਰਾਹੀਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2014 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਇਰਾਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂਰੀ ਅਲ-ਮਲਕੀ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ISIS ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਇਰਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਫ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਰਾਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 20 ਪੀਐਮਐਫ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ - ਨੂੰ "ਇਰਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ" ਦਾ ਲੇਬਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਇਰਾਕ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਲਝਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਰਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੂਤੀ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਰਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸਮੂਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਏਜੰਡੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਭ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਖੇਤਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਖੇਤਰ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲੇਨਾਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਰਾਕ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਘਨ ਤੇਲ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 17 ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਰਾਕੀ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਵਧਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: