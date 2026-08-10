ਚੀਨ ਦੇ 'ਧਮਕੀਆਂ' ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ ਨੇਪਾਲ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ?
ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਤਿੱਬਤੀ ਅਧਿਐਨ ਸੰਮੇਲਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਇਤਰਾਜ਼...
Published : August 10, 2026 at 4:34 PM IST
ਕਾਠਮੰਡੂ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਨਵੀਂ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਝੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਿੱਬਤੀ ਅਧਿਐਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਠਮੰਡੂ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿੱਬਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਮਲਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹੋਵੇ।
ਚੀਨ ਦੇ ਤਿੱਬਤੀ ਆਟੋਨੋਮਸ ਰੀਜਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਸੀਮਾਂ
ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਸੀਮਾਂ ਲਗਭਗ 1,450 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਤਿੱਬਤੀ ਆਟੋਨੋਮਸ ਰੀਜਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਲਗਭਗ 15,000 ਤਿੱਬਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 1959 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨੇਤਾ, ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨਾਲ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗੋਵਿੰਦ ਬਹਾਦਰ ਕਾਰਕੀ ਨੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਕੇਯੂ) ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿੱਬਤੀ ਅਧਿਐਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਨੂੰ 23 ਤੋਂ 29 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 17ਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿੱਬਤੀ ਅਧਿਐਨ ਸੰਘ (IATS) ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਨਾਲ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਿੱਬਤੀ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਅਧਿਐਨ ਦੇ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 159 ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 100 ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਨ। ਕਾਰਕੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਝਾਂਗ ਮਾਓਮਿੰਗ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਹਾਦਰ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤਿੱਬਤੀ ਜਲਾਵਤਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਸ ਫੋਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
"ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ"
ਕਾਠਮੰਡੂ ਪੋਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਾਰਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਪੋਸਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਆਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੀਨ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ "ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅੰਤ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰੀਰ ਅਤੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ (ਹੁਣ ਸੀਜੀਟੀਐਨ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਤਤਕਾਲੀ ਨੇਪਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੱਬਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕਾਠਮੰਡੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਿਪਿਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੱਬਤੀ ਅਧਿਐਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਿਆਣਪ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਸੀ।
"ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ"
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਰਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।" ਤਿੱਬਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੀਨ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤਿੱਬਤੀ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਤਿੱਬਤੀ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਜਲਾਵਤਨ ਤਿੱਬਤੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਸਦਮਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਤਿੱਬਤੀ ਖੋਜਕਰਤਾ ਤੇਨਜ਼ਿੰਗ ਦਾਦੁਲ ਨੇ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ। "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਨੇਪਾਲ ਚੀਨੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਝੁਕ ਗਿਆ? ਚੀਨ ਨੇ ਦਬਾਅ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ?"
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਾਵਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਿੱਬਤੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਤੇਨਜ਼ਿਨ ਸੁੰਡੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: "ਨੇਪਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੀਨੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਤਿੱਬਤ ਅਧਿਐਨ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੇਪਾਲ ਇਸ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ? IATS ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਵਤਾਪੂਰਨ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ, ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੱਬਤ ਅਧਿਐਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਿੱਬਤੀ।"
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਿੱਬਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇਪਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਕਨਕ ਮਨੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਤਿੱਬਤੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਿੱਬਤ ਅਧਿਐਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"
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