ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ, ਗੰਗਾ ਜਲ ਸੰਧੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?

ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਖਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ (ANI)
By Aroonim Bhuyan

Published : April 2, 2026 at 1:31 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਖਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ 'ਫਰੱਕਾ ਗੰਗਾ ਜਲ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤਾ', ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੱਕਾ ਬੈਰਾਜ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁੱਕੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1996 ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਗੰਗਾ ਜਲ ਸੰਧੀ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਨੀਂਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਸੀ, ਨੂੰ ਮਾਪ, ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸੰਜਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੱਕੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ।

ਪਰ ਅੱਜ, ਸੰਦਰਭ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਾਨਸੂਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਬਾਅ, ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਢਾਕਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਫਰੱਕਾ ਵਿਖੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਊਸਿਕ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗੰਗਾ ਜਲ ਸੰਧੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ?

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਦੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਗਭਗ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। 1975 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਫਰੱਕਾ ਬੈਰਾਜ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਗੀਰਥੀ-ਹੁਗਲੀ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨ, ਗਾਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਨੇਵੀਗੇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

12 ਦਸੰਬਰ, 1996 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਚ.ਡੀ. ਦੇਵਗੌੜਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਗੰਗਾ ਜਲ-ਵੰਡ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ 30-ਸਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੇਠਲੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।

ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੰਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 129 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 113 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਨਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਗੀਰਥੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਗਲੀ ਨਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ, ਫਰੱਕਾ ਬੈਰਾਜ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੁਗਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੋੜਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਦਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ, ਇਹ ਮੇਘਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਪਾਣੀ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੌੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੰਗਾ ਡੈਲਟਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ?

1996 ਦਾ ਗੰਗਾ ਜਲ-ਵੰਡ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁੱਕੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰੱਕਾ ਬੈਰਾਜ 'ਤੇ ਮਾਪੇ ਗਏ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਔਸਤ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੱਕਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1949 ਅਤੇ 1988 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 10-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਧੀ ਦੇ ਵੰਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਦੋਂ ਫਰੱਕਾ ਵਿਖੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ 70,000 ਕਿਊਸਿਕ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਹ 70,000 ਅਤੇ 75,000 ਕਿਊਸਿਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 35,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਹਾਅ 75,000 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 40,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 11 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 10 ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ 10-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ 35,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ, ਸੰਧੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1972 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਨਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੰਧੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਫਰੱਕਾ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਲਈ, ਹੁਗਲੀ ਨਦੀ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨਲ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਰਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁਲਨਾ, ਜੈਸੋਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਖਾਰੇਪਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਗਿੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਰਸੈਨਿਕ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੁੱਕੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?

1996 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ, ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਹੀਂ।

2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੈ?

ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

