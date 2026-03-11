ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਚੁੱਪੀ' ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
March 11, 2026
INDIAN STAND ON IRAN WAR: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤਕ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲ ਆਧੁਨਿਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਘਟਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਖੁਫੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਬਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਕਾਇਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2003 ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪਤਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। 2011 ਦੇ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਨਾਟੋ-ਸਮਰਥਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਮਰ ਗੱਦਾਫੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਲੀਬੀਆ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਜਿੱਤ ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਘੱਟ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ
ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਫੌਜੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਹਮਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਅਭਿਆਸ ਜੂਨੀਪਰ ਓਕ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਵੱਲਾ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਸੀ, ਨੇ ਹਵਾ, ਜ਼ਮੀਨ, ਸਮੁੰਦਰ, ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜੋ ਹੁਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ: ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ
ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤਹਿਰਾਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਰਾਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ (IISS) ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਅਸਮਿਤ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਨੈਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਤਹਿਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਯੁੱਧ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੈਲਪ ਅਤੇ ਕੁਇਨੀਪੀਆਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸੀਮਤ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਫੌਜੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰਥਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ? ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਲਪ
ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨੇਤਾ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਈਰਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਬਰੂਕਿੰਗਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਐਸਆਈਐਸ ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਦੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਯੁੱਧ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪੱਖ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਉਸ ਕੂਟਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਈਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਆਈਰਿਸ ਲਾਵਾਨ ਨੇ ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚਿਆ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਕ ਪੁਸਤਕ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜਾਂ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਾਖ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਲਾਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਾਵਧਾਨ ਚੁੱਪੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਟਕਰਾਅ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਣਗੇ।