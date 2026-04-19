ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜਾਣੋ ਅਣਦੇਖੇ ਪਹਿਲੂ
ਜੰਗ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ, ਜੋ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Published : April 19, 2026 at 2:46 PM IST
US-Iran war: ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਧੁਰੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਇੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਕਾਸ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਬਨ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਪਹੂੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਅੱਗਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,ਮਲਬੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ। ਮਲਬਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰ ਅਕਸਰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਚ-ਨਿਕਾਸ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ - ਭਾਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਦੁਆਰਾ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਛੱਡਦਾ ਹੈ।
ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਾਗਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਹਰਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ, ਤੀਬਰ ਬੰਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ-ਪੂਰਵ "ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ" ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ?
ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗ ਤੋਂ CO₂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਜਲਣ ਵਾਲੇ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਲਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਕਣ (PM₂₅) ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ (SO₂₂) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਸਗੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅਸਥਿਰ ਜੈਵਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣ (VOCs) ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਲੋਕ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਹ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅਤੇ ਦਮਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਲਮਨਰੀ ਬਿਮਾਰੀ (COPD) ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਹਤ ਬੋਝ ਝੱਲਦੇ ਹਨ।
ਫੌਜੀ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਿਆਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਕਾਸ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਕਾਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 84 ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਫੌਜੀ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕਾਰਬਨ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਦਲਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ (ਜੈੱਟ, ਜਹਾਜ਼, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਨਿਕਾਸ ਅਕਸਰ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜੰਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ-ਚੱਕਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੜਾਅ।
ਵਿਆਪਕ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ 1.5°C ਅਤੇ 2°C ਟੀਚੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ "ਕਾਰਬਨ ਬਜਟ" 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ - CO₂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੰਗ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ ਸਵੈਇੱਛਤ ਨਿਕਾਸ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਟਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਟਿਪਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ (ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਜੋ, ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਧੱਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਨਿਕਾਸ 84 ਘੱਟ-ਨਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਬਾਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ - ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ।
ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਚ-ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ 'ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝਟਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਉਤਪਾਦਨ (ਛੱਤ ਵਾਲੀ ਸੂਰਜੀ, ਸਥਾਨਕ ਬੈਟਰੀਆਂ) ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਝਟਕਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਚਕੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੇਰੇ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੂਰਜੀ ਪੈਨਲਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ "ਡਰਿੱਲ ਬੇਬੀ ਡ੍ਰਿੱਲ" ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਜਲਵਾਯੂ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਜੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਜਲਵਾਯੂ ਆਫ਼ਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਡਰ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ "ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ" ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੰਗ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ, ਅਣਗਿਣਤ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰਮ, ਵਧੇਰੇ ਅਸਥਿਰ ਜਲਵਾਯੂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।