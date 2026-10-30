ਹੁਣ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਵਾਰ ਤੋਂ ਬਣੇਗਾ ਈਥਾਨੌਲ! 'E100' ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਕਾਰ
ਮਿੱਠੇ ਜਵਾਰ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।
Published : October 30, 2026 at 3:29 PM IST
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਟਰੋਲ ਟੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1989 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਈਥਾਨੌਲ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਈਥਾਨੌਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਚੌਲ, ਮੱਕੀ, ਜਾਂ ਗੰਨੇ ਵਰਗੇ ਅਨਾਜਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਈਥਾਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੰਡ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੰਨੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਚੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਖੰਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ? ਆਓ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੰਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ₹70 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਮਾਹਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ
ਰਿਕਾਰਡ ਗੰਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ।
ਗੰਨਾ-ਅਧਾਰਤ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ
ਗੰਨਾ-ਅਧਾਰਤ ਈਥਾਨੌਲ ਉਦਯੋਗ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੰਨੇ-ਅਧਾਰਤ ਈਥਾਨੌਲ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ-ਅਧਾਰਤ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਨਾ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ।
ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2022 ਤੋਂ ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਖੰਡ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਖੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਖੰਡਸਾਰੀ (ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈਆਂ) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
'ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ'
ਖੰਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ-ਅਧਾਰਤ ਈਥਾਨੌਲ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 122 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਲ ਨੀਨੋ ਵਰਗੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਸਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਟਰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਈਥਾਨੌਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਤਾਂ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਈਥਾਨੌਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ "ਮਿੱਠੇ ਜਵਾਰ" ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ।
ਕੀ ਬਾਜਰੇ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਾਜਰੇ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੁਝ ਅਨਾਜ-ਤੋਂ-ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੁਸ਼ਲ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ, ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਮਿੱਠੇ ਜਵਾਰ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ।
ਗੰਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ 70 ਲੀਟਰ ਈਥਾਨੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਫਸਲ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਤਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ 55 ਲੀਟਰ ਈਥਾਨੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੰਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ 70 ਲੀਟਰ ਈਥਾਨੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੰਨੇ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠੇ ਜਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਤਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰੇ ਲਈ ਇਸਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤੱਕ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਈਥਾਨੌਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਨੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮਿੱਠੀ ਜਵਾਰ 16,000 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੂਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੰਨੇ ਜਾਂ ਚੌਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।
ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ
ਮਿੱਠੀ ਜਵਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਗਭਗ $4.8 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ 2033 ਤੱਕ $9.2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ CSV 52SS ਅਤੇ CSV 58SS ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਜਵਾਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਈਥਾਨੌਲ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੀ ਜਵਾਰ ਉਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਵਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਿੱਠੇ ਜਵਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿੱਠੇ ਜਵਾਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਤਪਾਦਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਸਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਿੱਠੇ ਜਵਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਜਾਂ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਮਿੱਠੇ ਜਵਾਰ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਿੱਠੇ ਜਵਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ICAR ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚ ਖੰਡ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਮਿੱਠੇ ਜਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜੂਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਨੀਡਿਊ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਮਿੱਠਾ ਜਵਾਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੰਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।