ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਪਦੰਡ: ਅਮਰੀਕਾ-ਸਾਊਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ
ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੌਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੋਣ ਇਸਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਜਾਤਾ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : August 16, 2026 at 9:01 AM IST
SAUDI ARABIA NUCLEAR DEAL: 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਬਦੁਲਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ 30-ਸਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 123 ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ 90-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਬਰਾਹਿਮ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੌਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਲਝਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਜੋ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਏਈ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ: ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਹੀਂ, ਖਰਚੇ ਹੋਏ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਜੋ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਿਆਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਆਦ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੈਨੇਟਰ ਐਡ ਮਾਰਕੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੈਨਰੀ ਸੋਕੋਲਸਕੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਯੂਏਈ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।
ਫਿਰ ਉਲਟਫੇਰ ਹੋਇਆ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਤੇ ਆਮਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਕਿ ਰਾਈਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਆਮਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ। ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਰਿਆਦ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਚਿੱਪ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਚਿੱਪ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ - 2025 ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਆਇਤ - ਅਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਸਧਾਰਣਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਰੁਖ਼ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਧਾਰਣਕਰਨ ਲਈ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਮਾਰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ, ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਅਤੇ ਦੋ ਪਵਿੱਤਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ - ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਰਿਆਦ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਲੱਗਭੱਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਖੰਡਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਸੌਦੇ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਿਆਧ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ (ROK) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੀ ਜੇ-ਮਯੁੰਗ ਦੀ ਗਯੋਂਗਜੂ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ROK ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਹੋਏ ਬਾਲਣ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ - ਉਹ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਓਲ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਓਲ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਲਈ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ ਖਾੜੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਾਲਣ ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਲਣ-ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗਠਜੋੜ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ।
22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝੌਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕਾਰਕ ਨਤੀਜਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਰਿਆਦ ਫਲਸਤੀਨ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਪਦੰਡ ਜੋ ਕਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਈ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਸਮਾਰੋਹ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤੱਥ ਅਤੇ ਰਾਏ ਲੇਖਕ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ETV ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।)