ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ-ਪਾਣੀ-ਭੋਜਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਬੰਧ: ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਊਰਜਾ-ਪਾਣੀ-ਭੋਜਨ ਸਬੰਧ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ।
Published : January 1, 2026 at 12:59 PM IST
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੇਟੁਕੂ ਦੇਵੇਂਦਰ ਰੈਡੀ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਬਕ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਊਰਜਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਲ-ਊਰਜਾ-ਭੋਜਨ (WEF) ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਸਥਿਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ: ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80-90% ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਚਕਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਸਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਗੰਨੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਰਧ-ਸੁੱਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ: ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਸੈੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
• ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ।
• ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ-ਰੇਟ ਟੈਰਿਫਾਂ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ, ਊਰਜਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੂਪ: ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਕਰੀ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।
1. ਪੰਪਿੰਗ ਊਰਜਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
2. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚ ਉਪਜ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
3. ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਅਸਥਿਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ WEF ਗਠਜੋੜ ਕਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ: ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਊਰਜਾ ਦੀ ਘਾਟ: ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
• ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ: ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪਾਣੀ ਭਰਨ, ਖਾਰੇਪਣ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
• ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ: ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ: ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਾਨਸੂਨ, ਵਧਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਸੋਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਭਿਆਸ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
1. ਮੀਟਰਡ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਅਰਨ ਮਨੀ ਪਹਿਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰਡ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2. ਸੂਰਜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪੰਪ: ਕੁਸੁਮ ਪਹਿਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
3. ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ: ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ-ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4. ਸੂਖਮ-ਸਿੰਚਾਈ: ਤੁਪਕਾ ਅਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5. ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਾਣੀ-ਊਰਜਾ ਕੀਮਤ: ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ-ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ।
ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਮਤ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਲੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਹੀ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਪੰਪਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਊਰਜਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (SPICE) ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਗਰਿੱਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਪਾਣੀ-ਊਰਜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
ਊਰਜਾ-ਪਾਣੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ-ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਗਾਵਾਟ-ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 1,500-2,000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਪੰਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਨੁਕਸਾਨ (2022-23 ਵਿੱਚ 15.4%) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਾਲੀਆ ਪਾਣੀ (ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 38%, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 50%) ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਤੇਜ਼ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ।
ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਵੱਲ: ਊਰਜਾ-ਪਾਣੀ-ਭੋਜਨ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਏਕੀਕਰਨ: ਸੂਰਜੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੰਚਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ: ਸੂਖਮ-ਸਿੰਚਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ: ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਬੰਦ-ਲੂਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ: ਸਮਾਰਟ ਗਰਿੱਡ, ਆਈਓਟੀ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚਾ: ਪਾਣੀ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਰਾਸ-ਸੈਕਟਰਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕਸੁਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ-ਊਰਜਾ-ਭੋਜਨ ਗਠਜੋੜ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਦੋਵੇਂ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਭੂਮੀਗਤ ਸਿੰਚਾਈ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੇ ਹੁਣ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਮੀ ਦੇ ਅਸਥਿਰ ਫੀਡਬੈਕ ਲੂਪ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੇ ਹਨ।