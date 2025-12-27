ਚੋਣਾਂ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਡਰ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਮਾਇਨੇ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹੈ।
Published : December 27, 2025 at 3:45 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਕਾ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (BNP) ਦੇ ਨੇਤਾ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ" ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੂਰਬੀ ਗੁਆਂਢੀ ਕਿੰਨਾ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੁਖ਼ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਮਨਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ 2,900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਅਤਿਕਥਨੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਸਾ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹਟਾਏ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਲੱਗਭਗ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਢਾਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ, ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੁਆਰਾ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ 2026 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਮਾਨਤਾ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਗਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਐਨਪੀ ਦੇ ਅਸਲ ਨੇਤਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2001-2006 ਦੀ ਬੀਐਨਪੀ-ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬਾਗ਼ੀ ਸਮੂਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੋਝ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੋਚ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਹ ਹਸੀਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਰਹਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੇ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਈਏ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਮੈਦਾਨੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਲੋਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਾਹੀਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਢਾਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਧਰਨਗੇ।
ਸ਼ਾਦੀਨ ਨੇ ਢਾਕਾ ਤੋਂ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਸਮੂਹ ਬੀਐਨਪੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਹਾਰਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।"
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਦੀਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਬੰਧ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।" ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਰਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਮੈਂਬਰ ਬੀਐਨਪੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ।"
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਥਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਢਾਕਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਆਂਢੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਦਾ ਹੈ।