"ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ"
'SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।' ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ
Published : October 9, 2026 at 8:56 PM IST
SY Quraishi on Voter Lists: ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਫ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਚੋਣ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲਗਭਗ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗਣਰਾਜ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਲਗਭਗ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਮ ਅਭਿਆਸ ਇੱਕ "ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ" ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚੀ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (BLO) ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (ERO) ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੂਥ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਲੋੜ, ਪੈਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਇੰਨੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ?
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ (ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ), ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਾਮਾਂਕਣ (ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮਾਂਕਣ), ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ 30, 40, ਜਾਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਨਾਮਾਂਕਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਭਾਵੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਸੈਂਕੜੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ੱਕੀ ਪਤੇ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਸੁਰਾਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ERO ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ...
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਵੋਟਰਾਂ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ 7 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ERO ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ 30 ਵੋਟਰ ਅਸਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ।
ਫਾਰਮ 7 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵੋਟਰ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ" ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਸਬੰਧ ਉਲਟ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 10 ਜਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਚੋਣ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੇ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੋ 2008 ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਆਮ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਵੀ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਲਤ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੂਚੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਝ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਅਰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੇ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। SIR ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 130 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲੈਰੀਕਲ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹੁਣ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ SIR ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ SIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਜੋ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਢਲਾ ਡੇਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਕੰਮ, ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲਏ ਗਏ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੱਚ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਜੰਡੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਸਹਿਮਤੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹਨ, ਜੋ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਾਂਚ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬਕ ਹੈ। ਚੋਣ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕਤਾ।
ਅਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸੱਚੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਾ 324, ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਦਿੱਖ ਪਰ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (EVM) ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਪਹਾੜਾਂ, ਮਾਰੂਥਲਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਚਮਤਕਾਰ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੋਟਰ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇਸਦੀ ਯੋਗਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਿਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਰੀ ਰਿਵਿਜਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਪਡੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਓ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੀਬਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ। ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਅਯੋਗ ਐਂਟਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿਓ। EROs ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਿਓ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਣਾਓ। ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਟਕਣਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਲ ਅਤੇ ਨੇਕ ਹੈ। ਹਰ ਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
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