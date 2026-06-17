ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਲੋੜ
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
By Aparna Roy
Published : June 17, 2026 at 4:32 PM IST
ELECTRICITY REFORM IN INDIA: ਡਰਾਫਟ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ: ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਸਰੋਤ ਹੁਣ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹੋਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਭੇਜਣਯੋਗ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਧੂਰਾ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ
ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਟੈਰਿਫ, ਵੰਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੇ ਥਰਮਲ ਉਤਪਾਦਨ, ਪੈਸਿਵ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਏਕੀਕਰਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਾਲੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਰਾਜ ਗਰਿੱਡਾਂ, ਰਾਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ, ਰਾਜ ਲੋਡ-ਡਿਸਪੈਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪਹਿਲੀ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਪਰਤ ਇੱਕ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ
ਬਿੱਲ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਇਸਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ-ਅਧਾਰਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਖਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਥਿਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੋਡਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ, ਪਰ ਸਟੋਰੇਜ, ਭੰਡਾਰ, ਲਚਕਦਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਘਾਟ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਏਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਸਰੋਤ ਢੁਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਵਕਰ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੋਡ, ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਜੋਖਮ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਏਕੀਕਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਹਵਾ-ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕੋਲਾ-ਲਿੰਕਡ ਮੰਗ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਕਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਲਈ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਰੋਤ ਢੁਕਵੀਂਤਾ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਏਕੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਦੀ ਮੰਗ, ਮੌਸਮੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ, ਸਟੋਰੇਜ ਲੋੜਾਂ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਮਾਰਜਿਨ (ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ), ਕਟੌਤੀ ਜੋਖ਼ਮ, ਲਚਕਦਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਲੋੜਾਂ, ਅਤੇ ਮੰਗ-ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਭਾਰਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਪਰਤ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਗਰਿੱਡ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਉਤਪਾਦਨ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਗਰਿੱਡ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਥਾਨ-ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਅਕਸਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸਰੋਤ-ਅਮੀਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕੋਈ ਮਨਘੜਤ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗਰਿੱਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ: ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਖਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਗਰਿੱਡ ਤਿਆਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਜ਼ੋਨ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਨਿਕਾਸੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਲੋੜਾਂ, ਸਟੋਰੇਜ ਸਥਾਨ, ਭੂਮੀ-ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੰਗ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SERCs ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰਿੱਡ-ਤਿਆਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਰਾਜ ਗਰਿੱਡ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਪਰਿਵਰਤਨ ਫੰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਾਜ ਵੱਡੇ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ, ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸੰਤੁਲਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਸਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਲਿੰਕਡ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ।
ਤੀਜੀ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਪਰਤ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਧ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲਾ ਸਰਹੱਦ ਸਿਰਫ਼ ਵਧੇਰੇ ਬਿਜਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਬਿਹਤਰ-ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਲਚਕਦਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਦੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਗ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ, ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਬੱਦਲਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ, ਜਾਂ ਹਵਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕਮੀ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। SERCs ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਲਣਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਊਰਜਾ ਖਪਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਿਨ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਰਿਫ, ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕੀਮਤ, ਮੰਗ-ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਟੋਰੇਜ-ਲਿੰਕਡ ਖਰੀਦ, ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ-ਗਰਿੱਡ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਾਰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਫਰਮ ਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡਰ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਰਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੂਲਿੰਗ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟੈਰਿਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ-ਬੈਕਡ ਵੰਡ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਨੂੰ ਸਰੋਤ ਵੰਡ, ਗਰਿੱਡ ਤਿਆਰੀ, ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਡਲ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਢਾਂਚੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਉਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ।
ਡਰਾਫਟ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025, ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗਰਿੱਡਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਮੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਕਹਾਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੰਘੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।