Analysis: ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਕਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਢਾਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : December 2, 2025 at 1:58 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੌਹੀਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ "ਕੁਝ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ" ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਢਾਕਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤੌਹੀਦ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਢਾਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕੌਰਸਪੌਂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (DCAB) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ "ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਚਾਹੇ ਇਹ ਤੀਸਤਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।" "ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਸਨ, ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ?" "ਇਹ ਸਤਹੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ 'ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ' ਸਨ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗਹਿਰਾ ਸੀ।"
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ ਜੋ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਕਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਾਕਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। "ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਢਾਕਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ,"।
"ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ"
ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਐਨਪੀ) ਦੀ ਨੇਤਾ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਢਾਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।
"ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਇਕਬਾਲ ਹੁਸੈਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸਲਾਮੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਰਣਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਸੀਨਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਰਹੱਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸਥਿਰ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਉਪ-ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹਸੀਨਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਢਾਕਾ ਸਥਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੈਫੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤਪਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹਨ।
ਤਪਨ ਨੇ ਢਾਕਾ ਤੋਂ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ "ਹੁਸੈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵਾਂਗ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,"। "ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੂਟਾਨ ਤੱਕ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਟਗਾਂਵ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀਮਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਖੇਪ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬੁਰੀਮਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਚੇਂਗਰਾਬੰਧਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਸਟਮਜ਼ ਨੇ ਭੂਟਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਬੰਧ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਢਾਕਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।