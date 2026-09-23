ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ DUSU ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਰੀ?
ਯੂਜੀਸੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਸੀਜੇਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਪਜੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।
Published : September 23, 2026 at 9:06 PM IST
DUSU Election 2026: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਾਰ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣਾਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ, NSUI, ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ UGC ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ "ਸਵਰਣ ਮੋਰਚਾ" ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ SC/ST ਐਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ, ਜਿਸਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ "ਜਨਰਲ Z" ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, "ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ" ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ, NSUI ਨੂੰ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਜੋ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ?
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਵੇਂ ਹਾਰੀ?
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ (DUSU) ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਗਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ, NSUI ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। "ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ" (ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ) ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਫਲ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ UGC ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ DUSU ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ, ਤਾਂ NSUI ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ NSUI ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ, ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ABVP) ਨੇ ਚਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜਿੱਤੇ। ਇਸਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰੀਆ ਚਾਵੜੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਯ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੀ ਸੀ ਜੋ NSUI ਲਈ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਇਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ NSUI ਵੱਲੋਂ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਚਤਰਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀਰ ਚਤਰਥ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਨੀਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਬਲਕਿ NSUI ਦੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ। ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ DUSU ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ 30,615 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ABVP ਉਮੀਦਵਾਰ ਈਸ਼ੂ ਮੌਰਿਆ ਨੂੰ 13,705 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਵੀਰ ਚਤਰਥ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ NOTA ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਹੰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਵਿਨੋਦ ਜਾਖੜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ (NSUI) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ DUSU ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਿਜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਮੀਣਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਾਖੜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਟਿਕਟ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮੀਣਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, JNU ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ NSUI ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸ਼ੌਕੀਨ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੀਰਾਗੜ੍ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੌਕੀਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਚਰਥ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੌਕੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਂਪਸ ਨੇੜੇ ਢਹਿ ਗਈ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਲੜੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੌਕੀਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਦੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਏਬੀਵੀਪੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੌਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਰਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਜਣ ਸੀ। ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 20 ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ (0.94) ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਛੋਟੇ ਫਰਕ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ 301 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 198 ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ 94 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਇਸ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਈ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ (ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ) ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ, ਬੀਕਾਨੇਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 10,245 ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਡੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4,179 ਜਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 3,613 ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਜਮੇਰ, ਅਲਵਰ, ਭਰਤਪੁਰ, ਭੀਲਵਾੜਾ, ਪਾਲੀ ਅਤੇ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਿੱਤਿਆ।
ਤਾਂ ਫਿਰ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ? ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 2,273 ਵਾਰਡ ਜਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੱਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਸਫਲ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਣਤੀ ਬਾਗ਼ੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਸੂਬਾਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਧਾ (0.47) ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੇ 42 ਵਾਰਡ ਜਿੱਤੇ।
ਬਾਰਨ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, 60 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2021 ਅਤੇ 2026 ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ, ਸੂਰਤ ਵਰਗੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ।
2026 ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਦਿਖਾਈ, 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੋਟਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ (ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ) ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇਸਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰਡ ਜਿੱਤੇ, ਚੋਣਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਇਸਨੇ ਜੈਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਭੱਟਾ ਬਸਤੀ (ਵਾਰਡ 146) ਅਤੇ ਝੁੰਝੁਨੂ ਜਿੱਤੇ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਹਨੂੰਮਾਨ ਬੇਨੀਵਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਲੜੀ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 58 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਓਵੈਸੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਇਹ ਬੁਰਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਖੋਹ ਲਈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਬਕ ਹਨ?
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੇਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੌੜੇ ਅਨੁਭਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ।)
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