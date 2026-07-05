ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਨ ਦਾ ਵਧੇਗਾ ਤਣਾਅ?
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ "ਯੂਨੀਕੋਰਨ" ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੇਵਲ ਐਂਟੀਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।
Published : July 5, 2026 at 3:23 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫੌਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਫੌਜੀ ਰੁਖ 'ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਾਪਾਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਸਨੇ ਤਾਕਾਇਚੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨੇਵਲ ਰੇਡੀਓ ਐਂਟੀਨਾ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।"
ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ, ਤਾਕਾਇਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸ਼ਾਂਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਆਪਸੀ ਪੂਰਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤਾਕਾਚੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ FOIP (ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੀਤੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ FOIP ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।' ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਖੇਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 'ਮਹਾ ਸਾਗਰ' (ਮਹਾ ਸਾਗਰ - ਮਹਾਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ, ਜੋ ਕਿ FOIP ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਸਾਰ ਹੈ।"
Addressed the India-Japan Joint Economic Forum along with Prime Minister Sanae Takaichi. It was gladdening to interact with business leaders from both countries, whose enterprise and innovation continue to add new momentum to the India-Japan economic partnership.… pic.twitter.com/hGXrYcDBw7— Narendra Modi (@narendramodi) July 2, 2026
ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ
ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ, ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ, ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"
ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੱਕ, ਪੂਰੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਾਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।"
ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰੇਡੀਓ ਐਂਟੀਨਾ (ਯੂਨੀਕੋਰਨ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।" ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।"
Special Briefing by MEA on the Official Visit of Prime Minister of Japan to India— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) July 2, 2026
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ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਜਲ ਸੈਨਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਰਜ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸੈਲਫ-ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ (JMSDF) ਦੇ ਮੋਗਾਮੀ-ਕਲਾਸ ਫ੍ਰੀਗੇਟਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵੈਸਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਵਾਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਉਸ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (R&D), ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ, ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਸ ਅਤੇ, ਵਧਦੀ ਹੋਈ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।
ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ "ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" ਅਤੇ "ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ" ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਮਾਸਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕ ਚੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਨਕਾਕੂ ਟਾਪੂਆਂ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੀਨੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
List of outcomes (16 in total) : Meeting between PM @narendramodi and PM @takaichi_sanae of Japan on her Official Visit to India ⬇️— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) July 2, 2026
🇮🇳 🇯🇵 pic.twitter.com/jgxHibuxVW
ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਜੀ ਵਿਧੀਆਂ
ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਜਲ ਸੈਨਾ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਐਂਟੀ-ਐਂਟੀ-ਐਂਸੀ/ਏਰੀਆ ਡਿਨਾਇਲ (ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਜੀ ਵਿਧੀਆਂ) ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਟੋਕੀਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਣਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ: "ਬਾਹਰੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ।"
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ (ਜਲ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਐਂਟੀਨਾ ਸਿਸਟਮ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਡਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ, ਪੂਰਬੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ, ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹਨ।