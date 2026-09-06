ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ? ਜਾਣੋ
ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਤੀਆਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : September 6, 2026 at 4:24 PM IST
RESERVATION REFORM: ਜਿੱਥੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਯੂਜੀਸੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਮੰਤਰੀ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਮਾਂਝੀ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰੀਮੀ ਪਰਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ
ਮਾਂਝੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰੀਮੀ ਪਰਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, "ਉੱਪਰ" ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਠੰਢੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਭੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਜਾਰੰਗੇ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ।
ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1950 ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਸੀ) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਟੀ) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ (OBC), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1990 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ੀਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ SC, ST ਅਤੇ OBC ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹਿਸ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਉਂ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ 95 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 1931 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ; ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1881 ਤੋਂ 1931 ਤੱਕ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ 1941 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖੁਦ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1951 ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ SC ਅਤੇ ST ਜਾਤੀਆਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, UPA ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਡਾਟਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਤੀਗਤ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਦਲਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
2005 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ (ਐਸਸੀ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਮਹਾਦਲਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ ਜੋ, ਐਸਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਦਲਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਵੀ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਡੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ।
ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਗ ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ। 1980 ਵਿੱਚ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। 2006 ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਗਠਨ (ਐਨਐਸਐਸਓ) ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ 50 ਤੋਂ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਰੋਹਿਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰੋਹਿਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਓਬੀਸੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਸਮਾਨ ਅਤੇ ਅਸੰਗਤ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਨ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਹਾਵੀ, ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ
ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ, 1993 ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ₹8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ) ਦਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਐਸਟੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ 3-4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 40-50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਹਨ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਜੋ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਕਾਟਜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1980 ਦੀ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛੜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ।
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ?
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਸਤ 1990 ਵਿੱਚ, ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ। ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਜਨਰਲ (ਗੈਰ-ਰਾਖਵਾਂ) ਵਰਗ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੋਇਆ।
UGC ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1990 ਤੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਆਂ (SC-ST ਐਕਟ) ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ 2018 ਵਿੱਚ SC-ST ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ EWS ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। UGC ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼, ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਵਰਗ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸਨੂੰ ਜਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਕੁਝ ਕੁ ਜਾਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(Disclaimer: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਤੱਥ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ।)