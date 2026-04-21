ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਮੌਸਮ ! ਗਰਮੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਰਹੋ ਤਿਆਰ
ਗਰਮੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : April 21, 2026 at 3:57 PM IST
ਡਾ. ਰੌਕਸੀ ਮੈਥਿਊ ਕੋਲ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਗਰਮੀ, ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, 2026 ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ 92% ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਐਲ ਨੀਨੋ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਬਿਜਾਈ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ, ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੂਨ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੀਵਿਕਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਸਪੋਜਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗਰਮੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, APSDMA ਨੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 200 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 40°C ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਡੱਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 44.7°C, ਨੇਲੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 44.3°C ਅਤੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 44.2°C ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਇਲਸੀਮਾ ਲਈ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਗਤਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 44.4°C ਅਤੇ ਆਦਿਲਾਬਾਦ, ਮਨਚੇਰੀਅਲ, ਨਲਗੋਂਡਾ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 44.3°C ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗਰਮੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਮੀ ਅਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਗਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਗਰਜ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰਮੀ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਤੱਟਵਰਤੀ ਆਂਧਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮ, ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਗਰਜਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਇਲਸੀਮਾ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੀਂਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਦਰੱਖਤਾਂ ਹੇਠ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, 2023 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 2,560 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਮੌਸਮੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਾਲ 99 ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 47 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਮੀ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਗਰਜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਝਟਕਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮੱਧ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸ਼੍ਰੀਸੈਲਮ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 15.62% ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਗਾਰਜੁਨਸਾਗਰ ਜਲ ਭੰਡਾਰ 47.14% ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਿੰਚਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਆਈਐਮਡੀ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਅਲਰਟ, ਅਤੇ ਗਰਜ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
APSDMA ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਪਰ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਹਾਰਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਛਾਂਦਾਰ ਆਰਾਮ ਸਥਾਨਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਲਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਭੰਡਾਰ ਕਾਰਜਾਂ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜੋ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ, ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਗਰਮੀ, ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਉਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ।