ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ COP30 ਵਿਰਾਸਤ ਉਸਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
COP30 ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ, ਪਰ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
Published : December 7, 2025 at 7:56 PM IST
ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਿਬਾਨੁਪੁੜੀ
PARADOX OF COP30: ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਬੇਲੇਮ ਵਿੱਚ COP30 ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। "ਜੰਗਲਾਤ COP" ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਮੋੜ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ, ਹਰੀ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣਗੇ। ਉਮੀਦਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
COP30 ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮੁਟੀਰਾਓ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
COP30 ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ "ਗਲੋਬਲ ਮੁਟੀਰਾਓ" ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲ, ਟੂਪੀ ਸ਼ਬਦ "ਮੋਟੀਰਾਓ" ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ", ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ: ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ; ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ, ਸਮਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਯਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੇ 25 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਫੌਰੈਸਟ ਫੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ 6.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਫੰਡ ਜੰਗਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 1,000 ਵਰਗ ਮੀਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10 ਨਵੇਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ, ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜੰਗਲ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਦੋਵੇਂ ਹਨ।
COP30
ਬੇਲੇਮ ਐਕਸ਼ਨ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (BAM) ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। COP ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।
BAM ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਮਾਣ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਅਧਾਰਤ ਵਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਨਹੀਂ: ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ COP30 ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤਬਦੀਲੀ ਹੌਲੀ, ਖੰਡਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਿੜਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੌਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ COP30 ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ COP30 ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਰਫ ਸਾਈਡ ਇਵੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਅੰਤਰ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਲੰਬੀਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ, ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਗਲੋਬਲ ਡੇਅ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ 60 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ। ਬੇਲੇਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਪਲਜ਼ ਮਾਰਚ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਰਚ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ COPs ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਨਾਗਰਿਕ ਸਥਾਨ ਸੀ।
ਗਲੋਬਲ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ 1.5°C ਸੀਮਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 120 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਦਾਨ (NDCs) ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੂਹਿਕ ਟੀਚੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਭਾਰਤ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ NDC ਅਤੇ ਦੋ-ਸਾਲਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਚ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ
"ਲਾਗੂਕਰਨ COP" ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, COP30 ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਕੂਲਨ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਅਧਾਰਤ ਵਿੱਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। 2035 ਤੱਕ ਅਨੁਕੂਲਨ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ।
ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇਖੀ ਗਈ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕੇ।
COP30 ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ: ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਾਨਤਾ, ਨਵੇਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਤ ਮਾਡਲ, ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ। ਪਰ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੰਮ
ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1.5°C ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵਾਸ਼ਮ-ਮੁਕਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
COP30 ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। COP30 ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਇਸਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਇਸਦੇ ਮੁਟੇਰਾਸ (ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ), ਅਸਲ, ਮਾਪਣਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।