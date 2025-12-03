ਸਾਲਾਨਾ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਨਫਰੰਸ COP30: ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਕੀ ਗੁਆਇਆ? ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ

ਸਾਲਾਨਾ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਨਫਰੰਸ COP30: ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਕੀ ਗੁਆਇਆ? ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ
COP30 ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ COP21 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : December 3, 2025 at 1:24 PM IST
COP30 Annual Climate Conference: ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਾਲਾਨਾ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਨਫਰੰਸ (COP30), ਜੋ ਕਿ ਅਮੇਜ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੇਲੇਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅੰਤਿਮ ਸਹਿਮਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਖਾਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ COP21 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। COP30 ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਤੀਜਾ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ 2°C ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 1.5°C ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
2100 ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵੱਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਲਗਭਗ 80 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2100 ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ 2.6°C ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਲਵਾਯੂ-ਨੀਤੀ ਖੋਜਕਰਤਾ ਨਿਕਲਾਸ ਹੋਹਨੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ "ਇੱਕ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ" ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ।
ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ
ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਪਾਠ ਤੋਂ "ਜੀਵਿਕ ਇੰਧਨ" ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਸਫਲਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਕਾਮਨਜ਼ ਉੱਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (UNFCCC) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਮੌਜੂਦਾ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 9.1
COP30 ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 9.1 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ EU ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (CBAM) ਵਰਗੇ ਇਕਪਾਸੜ ਵਪਾਰਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਆਰਟੀਕਲ 9.1 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।"
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕਾਰਬਨ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਆਯਾਤ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੀਲ, ਸੀਮਿੰਟ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ) 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ "ਕਾਰਬਨ ਲੀਕੇਜ" ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਫੋਰੈਸਟਸ ਫਾਰਐਵਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ
CBAM ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕਪਾਸੜ ਵਪਾਰ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਬਨ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਫੋਰੈਸਟਸ ਫਾਰਐਵਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੇ ਸਿਰਫ 6.6 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ 25 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ 2035 ਤੱਕ ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ" 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਸਤੀ
ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਬੈਟਰੀਆਂ, ਹਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਲਈ ਵਧਦੀ ਜਨਤਕ ਮੰਗ
ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੁਣ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਦੁਨੀਆ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ-ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦੌੜ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਸਤੀ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਗਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ, ਘਟਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਲਈ ਵਧਦੀ ਜਨਤਕ ਮੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ।
ਕੀ-ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ?
ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1.5°C ਦਾ ਟੀਚਾ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ 2°C ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀ ਦੁਨੀਆ 2015 ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁਣ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਲੁਕਵੀਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਹੈ।