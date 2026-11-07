ਚੱਕਰਵਾਤ ਅਤੇ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਹਮਲਾ: ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ?
ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
Published : November 7, 2026 at 6:57 PM IST
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੱਕਰਵਾਤ 'ਅਰਨਬ' ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੱਕਰਵਾਤ, ਮੁਰਸੂ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਆਏ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਅਲ ਨੀਨੋ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੱਕਰਵਾਤ ਅਰਨਬ ਬਾਰੇ, ਜਿਸਨੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਇਸ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।
ਚੱਕਰਵਾਤ ਅਰਨਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ₹4,600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 90,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 50,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਫ਼ਸਲ ਖੜੋਤ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਢੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕਣ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਾਢੀ ਲਈ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸੜਨ ਅਤੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਲੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੱਟੀ ਗਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਤੱਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਰਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਅਚਾਨਕ 6 ਤੋਂ 8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।
ਅਗਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹਾੜੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇਲ ਬੀਜ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁੱਕੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਚੱਕਰਵਾਤ ਅਰਨਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਉਗਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਵੀ ਲੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਰਗੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਜੇ ਚੱਕਰਵਾਤ, "ਮੁਰੂਸੂ" ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ, ਜਿਸਨੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ। ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਅਰਨਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਭਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਇਸ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਲਿਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹੀ ਬਿਘੜ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਚੌਲ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਸਨ। ਐਲ ਨੀਨੋ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇ ਕੁਝ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਏ।
ਹੁਣ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਬੀਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹਨ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਿਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਮਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਭੋਜਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਂਗਰੋਵ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂਗਰੋਵ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਧਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੱਟਵਰਤੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਲ-ਜੀਵਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਗਰੋਵ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਤੱਟਵਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੱਟਵਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤ-ਸੰਭਾਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਅਤੇ ਵਰਮੀਕੰਪੋਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੀ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬਾਹਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁੱਖ ਹਵਾ ਰੋਕੂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹ ਫਲ, ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਲਾਬਾਂ, ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੋਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਹੁਣ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ।
ਸਾਡੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸਲਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਅਲਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਦੋਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਬਿਹਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੱਕਰਵਾਤ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਾਈ, ਸਿੰਚਾਈ, ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮੀ ਪੈਟਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੱਕਰਵਾਤ ਜਾਂ ਐਲ ਨੀਨੋ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।