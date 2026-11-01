ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜਿਆ ਮਾਹੌਲ, ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼
ਦੁਨੀਆ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਿਬਾਨੁਪੁਡੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹੋ...
Published : November 1, 2026 at 3:08 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਰਬਨ ਬਜਟ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ CO₂-ਬਰਾਬਰ ਨਿਕਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.88 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ, ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ, ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ 0.53 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ
ਇਹ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਫੌਜਾਂ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ, ਕਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਤੇਲ ਫੈਲਣਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਊਰਜਾ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਲਵਾਯੂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਭੂਗੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ 21-ਮੀਲ ਚੌੜੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖਪਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 20-21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਦਾ 25-27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ LNG ਵਪਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਹੈ।
28 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੈਂਕਰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ 90-97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਅਤੇ ਦੋ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 200 ਟੈਂਕਰ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $69-72 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ $110-118 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਦੁਨੀਆ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿਘਨ ਦੱਸਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆਮ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 600,000 ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਘਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋਖਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਲ ਮਾਰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। 2026 ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 49% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ।
ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ
ਊਰਜਾ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ - ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤੇਲ (ਬੈਰਲ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। 2025 ਵਿੱਚ, ਈਵੀਜ਼ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਈਵੀ ਵਿਕਰੀ ਲਗਭਗ 20.7 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
2026 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 23 ਮਿਲੀਅਨ ਈਵੀ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈਈਏ ਦੇ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ਼ ਈਵੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2035 ਤੱਕ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 15% ਹੈ। ਚੀਨ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ, ਚੀਨੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਈਵੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 60% ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਚੀਨ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਚੀਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 41.2% ਸੀ। ਚੀਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 50% ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 2035 ਤੱਕ 3,600 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2035 ਤੱਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ-ਵਿਆਪੀ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 7-10% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 600 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਹੀਟ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
EV ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ
2022 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਗੈਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 45% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 12% ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ EV ਦੀ ਵਿਕਰੀ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀ। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ 95.9% ਬੈਟਰੀ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ, EV ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 20% ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਾਲਣ-ਕੀਮਤ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਘਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ।
ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ
ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ 89-90% ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਜਲਡਮਰੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 41%, ਐਲ ਐਂਡ ਡੀ ਦਾ 55%, ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਆਯਾਤ ਦਾ 88% ਸੀ। ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਦੌਰਾਨ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 22% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ 95.7-96.5 ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹750 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ 36.87 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਈਈਏ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ) ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ, ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ-ਅਧਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 300.5 GW ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ 552 GW ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 54% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ 2030 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 500 GW ਟੀਚੇ ਦਾ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ 2014 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2.8 GW ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 164.6 GW ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ 58 GW ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 55.29 GW ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 44.6 GW ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਭਗ $45.7 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ $148 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ, ਬਿਜਲੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।
ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਚੋਕਪੁਆਇੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੁਣ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ, ਟਰਬਾਈਨ, ਬੈਟਰੀਆਂ, ਹੀਟ ਪੰਪ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ COP31 ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗਤੀ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਗਰਿੱਡ, ਸਟੋਰੇਜ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਬਿਜਲੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(Disclaimer - ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ।)