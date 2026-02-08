ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਜੋਖਮ ਹੈ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਿਆਂ' ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਬਜਟ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : February 8, 2026 at 7:58 PM IST
ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਿਬਨੁਪੁੜੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੰਕੇਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਜੋਖਮ, ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਘਨ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ - ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ, ਖਰਚ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਵਿੱਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੀਮਤ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਾ ਹੈ
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਹਿਸਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਪਣਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 2025 ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ $12 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ।
ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਾਨਸੂਨ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕੇ ਹਨ। ਹਰ ਆਫ਼ਤ ਸਕੂਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਲਚਕਤਾ" ਅਤੇ "ਵਿਕਾਸ" ਆਪਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਜੋਖਮ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਬੀਮਾ ਹੈ।
ਘੱਟ ਫੰਡ ਵਾਲੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਜ਼
ਤਰਕਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲਨ (ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੰਡ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਰਾ ਲਈ, ਇਸਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੰਗਲ ਬਹਾਲੀ, ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸੋਕਾ-ਰੋਧਕ ਫਸਲਾਂ, ਕੁਸ਼ਲ ਸਿੰਚਾਈ, ਅਤੇ ਮੈਂਗਰੋਵ (ਤੱਟਵਰਤੀ ਜੰਗਲ) ਬਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜੀਵਿਕਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮੈਂਗਰੋਵ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਹੱਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਾਂਸਰਡ 'ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਅਨੁਕੂਲਨ ਮਿਸ਼ਨ' ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਖਰਚ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕੁਸ਼ਲ ਹੈ - ਕਿਉਂਕਿ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਰੁਪਿਆ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਘਟਾਉਣਾ: ਭਾਰਤ ਕਿੱਥੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਨੁਕੂਲਨ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਕਾਸ ਘਟਾਉਣ (ਨਿਕਾਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਕਾਸ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ 45% ਘਟਾਉਣ, 2030 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 50% ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਕਵਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 2070 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ-ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਟੀਚੇ ਜੋ ਕਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਛਾਵਾਦੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 2025 ਵਿੱਚ, ਰਿਕਾਰਡ 39 ਗੀਗਾਵਾਟ (GW) ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ - ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਤੱਕ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2030 ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇੰਜਣਾਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹਵਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ), ਗਰਿੱਡ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਗਰਿੱਡ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਡੀਕਾਰਬਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ
ਸਟੀਲ, ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ (CCUS) ਲਈ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਾਰੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਘਰੇਲੂ ਸਾਫ਼-ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 'ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਕੀਮ' ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਨਿਕਾਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਏਗੀ, ਜੋ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਤ ਪਾਲਣਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ' ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੋਟੇ ਬਦਲਾਅ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਸਮਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲੜਖੜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲਾਗੂਕਰਨ ਪਾੜਾ: ਟੀਚੇ ਬਨਾਮ ਨਤੀਜੇ
ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ (ਬਜਟ ਵੰਡ) ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਪਾੜਾ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NCAP) ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ 2024 ਤੱਕ ਕਣਾਂ ਨੂੰ 20-30% ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ 40% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੌਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2024 ਤੱਕ, 97 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 41 ਨੇ PM₁₀ ਵਿੱਚ 20% ਕਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 29 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
2019 ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹11,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ 68% ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ NCAP ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 63% ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸੜਕ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਕਾਸ 2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਫੰਡਿੰਗ ਪੱਧਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗਲਤ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਕਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 'ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ' ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੰਗਲਾਤ ਕਵਰ ਲਗਭਗ 25% 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 33% ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ₹212 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੰਡ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖਾ ਅਕਸਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਜੋ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ $2.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (200 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਰਭੂ ਹਰੇ ਬਾਂਡ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਾਨਾ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਅਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਈਡਿੰਗ ਰੁਕਾਵਟ" ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ।
ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਜਟ 2026 ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਸਗੋਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਲਵਾਯੂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਅਨੁਕੂਲਨ ਲਈ ਸੀਮਤ ਫੰਡਿੰਗ, ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਅਨੁਕੂਲਨ (Adaptation) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ 'ਸ਼ਮਨ' (Mitigation) ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਜੁਟਾਓ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਮੋੜ 'ਤੇ, ਚੋਣ ਸਧਾਰਨ ਹੈ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਹਾਕਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ।