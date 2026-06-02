ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੀਨ-ਰੂਸ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : June 2, 2026 at 6:18 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲੀਆ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ 14-15 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ।
ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚੀਨ-ਰੂਸੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਦੋ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ, ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟਰੰਪ-ਸ਼ੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਈਵਾਨ, ਵਪਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਅਣਸੁਲਝੇ ਰਹੇ।
ਸ਼ੀ-ਪੁਤਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫਾਰਮੈਟ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਪਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਚੀਨ-ਰੂਸੀ ਸਬੰਧ ਟਰੰਪ-ਸ਼ੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਠੋਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਪੱਛਮੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਲਾਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਚੈਥਮ ਹਾਊਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸੰਧੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਨਾਟੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਈਵਾਨ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਾਈਵਾਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੂਸ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਰਸਮੀ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੀਨ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਗਠਜੋੜ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਰਸਮੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੱਜ ਚੀਨ-ਰੂਸ ਸਬੰਧ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਵੀ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਧਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੁਣ ਰੂਸ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਬੀਜਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਰੂਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਚੀਨੀ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੂਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਨ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
26 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਦ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਲਿੰਗਗੋਂਗ ਕਾਂਗ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ, ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਇਕਪਾਸੜ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ, ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਮਝਣਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਇਸਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਲ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਸੰਧੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਸੰਧੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਤਾਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੂਸ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਢਾਂਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਰਣਨੀਤਕ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੀਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਬੀਜਿੰਗ ਕੋਲ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ, ਫੌਜੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰਣਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਰੂਸ ਦੀ ਚੀਨ 'ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਸਕੋ ਵਪਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਲਈ ਚੀਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੂਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰਣਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ-ਰੂਸ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਗੱਠਜੋੜ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰੀਵ ਤਣਾਅ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਰੂਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।