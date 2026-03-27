ਕੀ ਈਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ
28 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : March 27, 2026 at 6:12 PM IST
Hormuz Water Dam: 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੂਟਨੀਤੀ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ: ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 15-ਨੁਕਾਤੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤੰਗ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰਸਮੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਇਸਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸੰਦਾਮ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਮੁਸੰਦਾਮ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਡਮਰੂ ਲਗਭਗ 104 ਮੀਲ (167 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਲੰਬਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਚੌੜਾਈ ਲਗਭਗ 60 ਮੀਲ ਅਤੇ 24 ਮੀਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 2023 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਇਹ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ "ਨਾਜ਼ੁਕ" ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (GCC) ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਤਰ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਲਡਮਰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਲਡਮਰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 28 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਜਲ ਮਾਰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਹਿਰਾਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲੰਘਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ।
12 ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਤੱਟਾਂ ਤੋਂ 12 ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤੱਟ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਸ਼ਕਤੀ
ਈਰਾਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਣਨੀਤਕ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ਼ਮ, ਹੋਰਮੁਜ਼, ਲਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਬੂ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਤੁਨਬ ਟਾਪੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਟਾਪੂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਹਨ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਮਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਅੱਡੇ ਹਨ। ਕੇਸ਼ਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਹੱਬ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਰਗ ਟਾਪੂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (UNCLOS) ਦੇ ਤਹਿਤ, "ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਸਤੇ" ਦਾ ਨਿਯਮ ਤੰਗ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ (EEZs) ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸੰਧੀ (UNCLOS) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ...
ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ 'ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਸਤੇ' ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪੂਰਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਨੌਟਿੰਘਮ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਮਾਰਕ ਚੈਡਵਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੌਜੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੈਡਵਿਕ ਨੇ ਨੌਟਿੰਘਮ ਟ੍ਰੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਜਲਡਮਰੂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਵੇਂ ਈਰਾਨ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ?"
ਮਾਰਕ ਚੈਡਵਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ" ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, "ਹੋਰਮੂਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ:
- (ਏ) ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼
- (ਬੀ) ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੌਜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਤੇਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ (ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੌਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ)
- (ਸੀ) ਕੋਈ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣਾ' (ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)।"
ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਧੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੰਧੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਹੋਰਮੂਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ UNCLOS ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 37-44 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਾ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਓਮਾਨ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਇਸਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਲਾਇਆ ਵਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਰੇਡਜ਼ਾ ਜ਼ਕਾਰੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, UNCLOS ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ (EEZs) ਵਿਚਕਾਰ "ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਲੰਘਣ" ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਜ਼ਕਾਰੀਆ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ "ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂਡੇ" ਲਈ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" UNCLOS ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।'
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਈਰਾਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਈਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ (ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ UNCLOS ਸਿਧਾਂਤ) ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਆਵਾਜਾਈ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਅਵੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
'ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ'
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਰਾਨ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ 'ਨਿਯੰਤਰਣ' ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।