ਕੀ ਚਾਬਹਾਰ ਲਈ ਬਜਟ ਰੋਕ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 'ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ' ਚੁਣਿਆ ? ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ।
Published : February 11, 2026 at 11:46 AM IST
CHABAHAR PORT: 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਦੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਚਾਬਹਾਰ ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਕਰਾਨ ਤੱਟ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਨੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਹੁਣ ਖਿਸਕਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਾਬਹਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਤਹਿਰਾਨ ਟਾਈਮਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਬਹਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਬੇੜਾ ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੰਬਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚਾਬਹਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ।
ਹੁਣ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਖੁਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ।
2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਾਬਹਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਸਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਭਾਰਤ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਪੋਰਟਸ ਗਲੋਬਲ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਬਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬੇਹਸ਼ਤੀ ਜੈੱਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ - ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਦਰ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਵਾਦਰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ, ਚਾਬਹਾਰ ਇੱਕ ਸਿਵਲੀਅਨ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਦੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਡਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਈਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਚਾਬਹਾਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਚਾਬਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕੋਰੀਡੋਰ (INSTC) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਚਾਬਹਾਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕੇ।
