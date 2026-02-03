ETV Bharat / opinion

ਬਜਟ 2026-27: ਅਗਲੇ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚ

ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ₹7.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ। ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ।

13 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮਾਧਵਪੁਰ ਬੀਚ, ਪੋਰਬੰਦਰ ਵਿਖੇ ਟ੍ਰਾਈ ਸਰਵਿਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ (ਟੀਐਸਈ) ਐਮਫੈਕਸ 2025 ਤੋਂ ਫੋਟੋ (ANI)
author img

By Brig Rakesh Bhatia

Published : February 3, 2026 at 5:11 PM IST

7 Min Read
UNION BUDGET 2026: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ₹7.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ, ₹2.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ₹1.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 21.84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਬਜਟ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਐਤਵਾਰ, 01 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ। (ANI)

ਫੌਜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹3.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹1.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ (ਸਿਵਲ) ਬਜਟ ਵਿੱਚ 0.45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲੋਂ ਯੁੱਧ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਫੌਜੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰੱਖਿਆ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (₹63,733 ਕਰੋੜ, ਜਾਂ 29.1%) ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ-ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਫਾਇਰਪਾਵਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਹਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੜਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਲਈ ₹25,023 ਕਰੋੜ (11.4%) ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

26 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ 77ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੈਂਡ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ। (ANI)

ਪੂੰਜੀ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (82,217.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਾਂ 37.5%) ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੋਪਖਾਨਾ, ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਰਾਡਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਡਰੋਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰਨ, ਖੋਜਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 7.9% ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (DRDO), ਲਗਭਗ 5.4% ਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 8.7% ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਪੂੰਜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲੀਆ ਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸਦਾ ਪੱਧਰੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਸੈਂਸਰਾਂ, ਰਾਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ-ਐਂਡ-ਕੰਟਰੋਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵੰਡ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਫੌਜੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ "ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਹਵਾਈ ਠਿਕਾਣਿਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਯੁੱਧਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

29 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਜੇ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਬੀਟਿੰਗ ਰਿਟਰੀਟ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਐਡਮਿਰਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ (ANI)

ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਜਟ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਤ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਲਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਬਜਟ ਤਰਜੀਹ: ਹਰ ਸਮੇਂ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ

ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ (ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ) ਵਧਾਉਣਾ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ (ਪੂੰਜੀ ਧੱਕਾ) ਜਿੰਨਾ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਸਟਾਕ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਫੌਜ ਜੋ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਾਲੀਆ ਵੰਡ ਵਧਾ ਕੇ, ਇਹ ਬਜਟ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਤਿਆਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ।

ਖੁਫੀਆ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਰਵਾਇਤੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਜਟ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (IB) ਨੂੰ 2026-27 ਲਈ ₹6,782.43 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ₹4,159.10 ਕਰੋੜ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ। (ANI)

ਇਹ ਵਾਧਾ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਫੌਜੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ "ਗ੍ਰੇ ਜ਼ੋਨ" (ਅਸਿੱਧੇ ਯੁੱਧ) ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ, ਸਾਈਬਰ ਘੁਸਪੈਠ, ਤੋੜ-ਫੋੜ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਯੁੱਧ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਧ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ

ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੁਫੀਆ ਦਬਦਬੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ "ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੱਕਰ" ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਟਕਰਾਅ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ "ਉੱਚ-ਤੀਬਰਤਾ" ਯੁੱਧ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਯੁੱਧ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ, ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਭਾਰੀ ਖਪਤ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਧ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਯੁੱਧ ਵੀ, ਲੰਬੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਥਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖੇਤਰੀ ਫੈਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਜਲ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਟਕਰਾਅ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਯੁੱਧ, ਤਣਾਅ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਬਲ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। (ANI)

ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਗਲੋਬਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਣ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LAC) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ, ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਡੋਮੇਨਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ, ਸੂਚਨਾ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਕੈਲੀਬਰੇਟਿਡ ਫੌਜੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਵੰਡ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੱਕ

ਬਜਟ 2026-27 ਫੌਜੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਜਟ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਤਰਜੀਹ, ਤਿੰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ, ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਸਲ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

13 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮਾਧਵਪੁਰ ਬੀਚ, ਪੋਰਬੰਦਰ ਵਿਖੇ ਟ੍ਰਾਈ ਸਰਵਿਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ (ਟੀਐਸਈ) ਐਮਫੈਕਸ 2025 ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ। (ANI)

ਸਿੱਟਾ

ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਜਟ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ। ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਥਾਈ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।

