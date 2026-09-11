ਬ੍ਰਿਕਸ ਆਖਰੀ ਸੰਮੇਲਨ:ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹੈ।
By Aparna Roy
Published : September 11, 2026 at 8:35 PM IST
BRICS LEGACY: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਖੰਡਿਤ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ। ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਕ, ਖਪਤਕਾਰ, ਖਣਿਜ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਇੱਕ ਕਾਰਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ: ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ।
ਊਰਜਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਰਣਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਧਿਆਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁਣ ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਲਿਥੀਅਮ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ, ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ, ਬੈਟਰੀਆਂ, ਸੂਰਜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜਾਂ ਗਰਿੱਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਊਰਜਾ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਦਾ 72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਮੰਗ 1.5 TWh ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ।
ਇਸ ਲਈ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਊਰਜਾ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਬਦਲਾਅ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ।
--ਪਹਿਲਾਂ
ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਸਾਫ਼-ਊਰਜਾ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਵਧੋ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋਖਮ ਹੁਣ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰੇ ਫੈਲਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ, ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖਣਿਜ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2035 ਤੱਕ, ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੈਥੋਡ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਿਥੀਅਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਚੁੰਬਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੋਤ-ਅਮੀਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ 'ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਭਾਈਵਾਲੀ' ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਣਨੀਤਕ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਲਈ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਥੀਅਮ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ, ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ, ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਮੱਗਰੀ - ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਲਿਥੀਅਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਊਰਜਾ ਖਣਿਜਾਂ (ਲਿਥੀਅਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਧਦਾ ਹੈ। IEA ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 2035 ਤੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $220 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਉਦੇਸ਼ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਰਭਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
--- ਦੂਜਾ
ਸਿਰਫ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਰੁਕਾਵਟ ਉਸ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਮੁਦਰਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜੋਖਮ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ 2022-26 ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ $30 ਬਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਲਵਾਯੂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਤ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ NDB ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ NDB ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੋਖਮ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਬਣਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਵਿੰਡੋ ਗਰਿੱਡ, ਸਟੋਰੇਜ, ਸਾਫ਼ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਧਾ, ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਉਹ ਜੋਖਮ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ-ਮੁਦਰਾ ਉਧਾਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਰੁਪਏ, ਰਿਆਲ ਜਾਂ ਰੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ-ਰੇਟ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। NDB ਆਪਣੀ 2027-31 ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ-ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਤ ਨੂੰ 40-50% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਵਿੱਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
--- ਤੀਜਾ
ਸਾਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਊਰਜਾ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪੇਟੈਂਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। IEA ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਨਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ 20% ਤੋਂ 150% ਤੱਕ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 50% ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਕਰਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਹੁਨਰ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਰਵਾਇਤੀ ਜਲਵਾਯੂ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁਣ ਨਾਕਾਫ਼ੀ
ਇਸ ਲਈ, "ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ" ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਜਲਵਾਯੂ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁਣ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਯੁਕਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ, ਸਮਾਰਟ ਗਰਿੱਡ, ਖਣਿਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਕੂਲਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ NDB ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਗਰਿੱਡ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਸ ਗਿਆਨ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਮੇਲਨ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। NDB ਆਪਣੀ 2027-31 ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ-ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਤ ਨੂੰ 40-50% ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਵਿੱਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਹਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।