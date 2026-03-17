ETV Bharat / opinion

Explained: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਬ੍ਰਿਕਸ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ? ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਟਕਰਾਅ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿਭਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕਲਾ ਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ 17ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰਵਾਇਤੀ 'ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੋਟੋ' ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਫੋਟੋ 6 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। (ANI)
author img

By Aroonim Bhuyan

Published : March 17, 2026 at 8:54 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

BRICS AND WEST ASIA WAR: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਰਕਲ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਰੁਖ਼ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 14 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਫੁਜੈਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਲ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਡਰੋਨ ਦਾ ਮਲਬਾ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਅਤੇ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। (AP)

ਇਸ ਸਾਲ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਵਿਭਿੰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਰਮ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ 'ਸ਼ੇਰਪਾ ਚੈਨਲ' ਰਾਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਸੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 14 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਨਰਲ ਅਲੀ ਸ਼ਮਖਾਨੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। (AP)

ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਰੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸ਼ੇਰਪਾ ਮੀਟਿੰਗ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ।"

ਸੰਭਾਵੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਬ੍ਰਿਕਸ 11 ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ—ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਮਿਸਰ, ਇਥੋਪੀਆ, ਈਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ), ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 37.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2006 ਵਿੱਚ BRIC ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2010 ਵਿੱਚ BRICS ਬਣ ਗਿਆ। 2024-2025 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ, ਇਥੋਪੀਆ, ਈਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, UAE ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਟਕਰਾਅ 'ਤੇ BRICS ਬਲਾਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ (ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ) ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਰਾਏ ਅਕਸਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

BRICS ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਈਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ BRICS ਏਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਲ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਈਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਈਰਾਨ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।"

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 6 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਬੇਰੂਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਉਪਨਗਰ ਦਹੀਆਹ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 6 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਬੇਰੂਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਉਪਨਗਰ ਦਹੀਆਹ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। (AP)

ਮੋਦੀ-ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਈਰਾਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ, ਸਈਦ ਅਰਾਘਚੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੈਸ਼ੰਕਰ-ਅਰਾਘਚੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ 'ਐਕਸ' (ਟਵਿੱਟਰ) ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ।

ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ।"

ਬ੍ਰਿਕਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਖੁਦ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 14 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ। (AP)

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਰਾਨ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ - ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ, ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਸਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ।

ਪਰ ਸੰਭਾਵੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਕਰਾਅ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਥੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਕੀ ਹਨ?

ਮੌਜੂਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਚੇਅਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (GCC) ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 14 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਬੇਰੂਤ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦਹੀਆਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮਲਬੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। (AP)

ਇਹ "ਬਹੁਪੱਖੀ ਕੂਟਨੀਤੀ" ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਪੁਲ" ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ "ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ" ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਟਕਰਾਅ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਆਪਣੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਸੰਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਗਲੋਬਲ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

TAGGED:

IRAN ISRAEL CONFLICT DIPLOMACY
INDIA BRICS CHAIR 2026
ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਹਿਮਤੀ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.